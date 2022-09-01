«Бохум» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662065453

вчера, 23:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» — «Вердер», который состоится 3 сентября 2022 года

«Бохум»

«Невыбиваемые» после четырёх туров нового сезона находятся на самом дне турнирной таблицы чемпионата Германии. «Бохум» поразил ворота своих соперников только три раза, а пропустил тринадцать. Все четыре матча команда проиграла. В первом туре «несгибаемые» с минимальной разницей проиграли дома «Майнцу». Ведя в счёте в два мяча на выезде, «Бохум» пропустил три от «Хоффенхайма» и остался без очков. С разгромным счётом «невыбиваемые» проиграли дома мюнхенской «Баварии».

Со счётом 0:1 «Бохум» уступил в матче четвёртого тура на выезде «Фрайбургу».

«Вердер»

В новом сезоне «бременцы» занимают на данный момент десятое место. «Вердер» после четырёх туров забил десять мячей и столько же пропустил. В матче первого тура команда раскатала результативную ничью на выезде с «волками» из Вольфсбурга. Ничейным исходом завершилась домашняя игра со «Штутгартом». Проигрывая в два мяча в гостях дортмундской «Боруссии», «музыканты» не только смогли сравнять счёт в матче, но и вырвали победу.

На прошлых выходных дома со счётом 3:4 «Вердер» уступил «Айнтрахту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.90

Ничья – 3.60

Победит «Вердер» – 2.40

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Четыре матча подряд «Бохум» проигрывает

Из пяти последних поединков «Вердер» взял верх над соперниками в двух встречах

Исходом «тотал больше 2.5 голов» завершились четыре матча из пяти последних очных встреч.

Прогноз

Огорчённые поражением в прошлом туре, «музыканты» наверстают упущенное в предстоящем поединке. «Бохум» проиграет в пятой игре сезона подряд. Компания Pinnacle на победу «Вердера» предлагает коэффициент 2.40.