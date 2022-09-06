«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», который состоится 10 сентября 2022 года
«Ливерпуль»
«Красные» занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. При шести пропущенных голах у команды пятнадцать забитых мячей. Первые два тура нового сезона «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и «Кристал Пэласом». С разницей в один гол «красные» уступили на выезде «МЮ». С разгромным счётом команда обыграла «Борнмут» в матче четвёртого тура. Проигрывая после первого тайма в игре с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» взял свои три очка в поединке.
Нулевой ничьёй завершилась встреча с «Эвертоном» в рамках матча шестого тура Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон»
«Жёлто-чёрные» находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. После шести туров «волки» забили три мяча, пропустили четыре. На выезде в первом туре «Вулверхэмптон» уступил с минимальной разницей «Лидсу». Дома «жёлто-чёрные» раскатали ничью с «дачниками». С минимальным счётом «волки» на выезде проиграли «Тоттенхэму». В 1/32 Кубка английской лиги команда прошла «Престон». Ничейными исходами завершились встречи с командами «Ньюкасл» и «Борнмут».
В прошлом туре «волки» из Вулверхэмптона со счётом 1:0 взяли верх над «Саутгемптоном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.26
- Ничья – 6.20
- Победит «Вулверхэмптон» – 11.00
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.39
Статистика
- В четырёх встречах из десяти последних «красные» выиграли своих соперников
- За аналогичный период «волки» обыграли своих оппонентов только в двух поединках
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
После проигрыша «красным дьяволам» в игре следующего тура «Ливерпуль» выиграл с разгромным счётом у «Борнмута». В прошлом туре «красные» раскатали нулевую ничью. В предстоящем поединке вполне возможно ожидать от «Ливерпуля» победу. Компания Pinnacle на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.70. По-спортивному злые «красные» как минимум с разницей в пару мячей обыграют «волков».