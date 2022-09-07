«Шальке» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Бохум», который состоится 10 сентября 2022 года
«Шальке»
«Шальке» пока не выигрывали в новом сезоне. Команда занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. В первом туре «горняки» проиграли «Кёльну». Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с менхенгладбахской «Боруссией». Нулевую ничью раскатал «Шальке» с «волками» из Вольфсбурга. На своём поле с разгромным счётом «горняки» были повержены берлинским «Унионом».
Со счётом 1:1 завершилась встреча со «Штутгартом» на прошлых выходных.
«Бохум»
«Невыбиваемые» находятся на последнем месте в Бундеслиге. Команда не набрала ни одного очка за все пять туров. В первых двух турах «Бохум» с разницей в один гол уступил «Майнцу» и «Хоффенхайму». В матче третьего тура «несгибаемые» всухую с разгромным счётом проиграли «Баварии», пропустив от них семь голов. С минимальным счётом в гостях «Бохум» был обыгран «Фрайбургом».
На своём поле со счётом 0:2 «Бохум» проиграл «Вердеру» в прошлом туре.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шальке» – 2.01
- Ничья – 3.70
- Победит «Бохум» – 3.55
- Победит «Шальке» с форой -1.5 – 3.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13
Статистика
- В двух матчах из десяти последних «Шальке» взял верх над своими оппонентами
- Проигрышная серия «Бохума» длится пять матчей подряд
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре из пяти последних очных встреч.
Прогноз
В предстоящем поединке у «горняков» есть реальная возможность порадовать своих болельщиков первой победой в новом сезоне. Пока «Бохум» проигрывает всем и есть реальная возможность для хозяев набрать три очка. Компания Pinnacle на победу «Шальке» предлагает коэффициент 2.01.