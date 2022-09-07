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«Шальке» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 21:09
«Шальке» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Бохум», который состоится 10 сентября 2022 года

«Шальке»

«Шальке» пока не выигрывали в новом сезоне. Команда занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. В первом туре «горняки» проиграли «Кёльну». Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с менхенгладбахской «Боруссией». Нулевую ничью раскатал «Шальке» с «волками» из Вольфсбурга. На своём поле с разгромным счётом «горняки» были повержены берлинским «Унионом».

Со счётом 1:1 завершилась встреча со «Штутгартом» на прошлых выходных.

«Бохум»

«Невыбиваемые» находятся на последнем месте в Бундеслиге. Команда не набрала ни одного очка за все пять туров. В первых двух турах «Бохум» с разницей в один гол уступил «Майнцу» и «Хоффенхайму». В матче третьего тура «несгибаемые» всухую с разгромным счётом проиграли «Баварии», пропустив от них семь голов. С минимальным счётом в гостях «Бохум» был обыгран «Фрайбургом».

На своём поле со счётом 0:2 «Бохум» проиграл «Вердеру» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шальке» – 2.01
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Бохум» – 3.55
  • Победит «Шальке» с форой -1.5 – 3.35
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

  • В двух матчах из десяти последних «Шальке» взял верх над своими оппонентами
  • Проигрышная серия «Бохума» длится пять матчей подряд
  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре из пяти последних очных встреч.

Прогноз

В предстоящем поединке у «горняков» есть реальная возможность порадовать своих болельщиков первой победой в новом сезоне. Пока «Бохум» проигрывает всем и есть реальная возможность для хозяев набрать три очка. Компания Pinnacle на победу «Шальке» предлагает коэффициент 2.01.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк шальке
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