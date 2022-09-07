«Шальке» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Бохум», который состоится 10 сентября 2022 года

«Шальке»

«Шальке» пока не выигрывали в новом сезоне. Команда занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. В первом туре «горняки» проиграли «Кёльну». Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с менхенгладбахской «Боруссией». Нулевую ничью раскатал «Шальке» с «волками» из Вольфсбурга. На своём поле с разгромным счётом «горняки» были повержены берлинским «Унионом».

Со счётом 1:1 завершилась встреча со «Штутгартом» на прошлых выходных.

«Бохум»

«Невыбиваемые» находятся на последнем месте в Бундеслиге. Команда не набрала ни одного очка за все пять туров. В первых двух турах «Бохум» с разницей в один гол уступил «Майнцу» и «Хоффенхайму». В матче третьего тура «несгибаемые» всухую с разгромным счётом проиграли «Баварии», пропустив от них семь голов. С минимальным счётом в гостях «Бохум» был обыгран «Фрайбургом».

На своём поле со счётом 0:2 «Бохум» проиграл «Вердеру» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 2.01

Ничья – 3.70

Победит «Бохум» – 3.55

Победит «Шальке» с форой -1.5 – 3.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

В двух матчах из десяти последних «Шальке» взял верх над своими оппонентами

Проигрышная серия «Бохума» длится пять матчей подряд

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре из пяти последних очных встреч.

Прогноз

В предстоящем поединке у «горняков» есть реальная возможность порадовать своих болельщиков первой победой в новом сезоне. Пока «Бохум» проигрывает всем и есть реальная возможность для хозяев набрать три очка. Компания Pinnacle на победу «Шальке» предлагает коэффициент 2.01.