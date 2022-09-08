«Кадис» — «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона», который состоится 10 сентября 2022 года
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» находится на самом дне турнирной таблицы испанской Примеры. После четырёх туров команда не набрала ни одного очка и ни разу не поразила ворота своих соперников. В первом туре нового сезона «Кадис» уступил дома с минимальным счётом «Реал Сосьедаду». Два гола команда пропустила в игре следующего тура на выезде от «Осасуны». «Атлетик» из Бильбао заставил вратаря «жёлтой подлодки» четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот.
Со счётом 0:3 завершился матч прошлого тура с «Сельтой».
«Барселона»
«Барса» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая первому всего лишь пару очков. Новый сезон для «сине-гранатовых» начался с нулевой ничьи в матче первого тура с «Райо Вальекано». На один гол от «Реал Сосьедада» в игре второго тура «Барселона» ответила четырьмя. Результативной ничьёй завершилась товарищеская встреча с командой «Манчестер Сити». Всухую, забив четыре мяча в ворота соперника, «сине-гранатовые» одержали победу над «Вальядолидом» на своём поле. Уверенно «Барса» взяла верх над «Севильей».
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла со счётом 5:1 «Викторию Пльзень».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 11.00
- Ничья – 6.20
- Победит «Барселона» – 1.25
- Победит «Барселона» с форой -2.5 – 2.69
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56
Статистика
- Проигрышная серия «Кадиса» насчитывает семь матчей подряд
- «Барса» последний раз уступала своим соперникам в мае месяце
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Сине-гранатовым» необходимо догонять «Реал». Терять очки, там, где все заработали, «Барса» не станет. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.69.