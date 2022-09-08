«Кадис» — «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона», который состоится 10 сентября 2022 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» находится на самом дне турнирной таблицы испанской Примеры. После четырёх туров команда не набрала ни одного очка и ни разу не поразила ворота своих соперников. В первом туре нового сезона «Кадис» уступил дома с минимальным счётом «Реал Сосьедаду». Два гола команда пропустила в игре следующего тура на выезде от «Осасуны». «Атлетик» из Бильбао заставил вратаря «жёлтой подлодки» четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот.

Со счётом 0:3 завершился матч прошлого тура с «Сельтой».

«Барселона»

«Барса» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая первому всего лишь пару очков. Новый сезон для «сине-гранатовых» начался с нулевой ничьи в матче первого тура с «Райо Вальекано». На один гол от «Реал Сосьедада» в игре второго тура «Барселона» ответила четырьмя. Результативной ничьёй завершилась товарищеская встреча с командой «Манчестер Сити». Всухую, забив четыре мяча в ворота соперника, «сине-гранатовые» одержали победу над «Вальядолидом» на своём поле. Уверенно «Барса» взяла верх над «Севильей».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла со счётом 5:1 «Викторию Пльзень».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 11.00

Ничья – 6.20

Победит «Барселона» – 1.25

Победит «Барселона» с форой -2.5 – 2.69

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56

Статистика

Проигрышная серия «Кадиса» насчитывает семь матчей подряд

«Барса» последний раз уступала своим соперникам в мае месяце

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Сине-гранатовым» необходимо догонять «Реал». Терять очки, там, где все заработали, «Барса» не станет. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.69.