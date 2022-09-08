«Реал» — «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка», который состоится 11 сентября 2022 года
«Реал»
«Галактикос» в новом сезоне пока не терял очки. Команда возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В первом туре на выезде «сливочные» обыграли с разницей в один мяч «Альмерию». С большим счётом «Реал» выиграл в матче следующего тура в гостях «Сельту». Три очка набрал «Галактикос» в игре с «Эспаньолом». На прошлых выходных «сливочные» одержали победу над «Бетисом».
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде «Реал» со счётом 3:0 взял верх над «Селтиком».
«Мальорка»
После четырёх туров «островитяне» занимают одиннадцатое место в чемпионате Испании. Новый сезон для «Мальорки» начался с нулевой ничьи. Команда разошлась миром с «Атлетиком» из Бильбао. На своём поле «киноварные» уступили с разницей в один мяч «Бетису». В третьем туре, забив пару голов, «Мальорка» взяла верх над «Райо Вальекано» на их поле.
На прошлых выходных «островитяне» раскатали ничью с «Жироной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.28
- Ничья – 6.00
- Победит «Мальорка» – 9.80
- Победит «Реал» с форой -1.5 – 1.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.47
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.63
Статистика
- Выигрышная серия мадридской команды составляет семь матчей подряд
- Из десяти последних матчей в четырёх «Мальорка» победила своих оппонентов
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Барса» и «Вильярреал» не дадут расслабиться «Галактикос». На своём поле мадридская команда обязана брать три очка в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.75. «Сливочные» обыгрывали своего соперника с разницей в пару мячей и более.