«Майнц» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» — «Герта», который состоится 16 сентября 2022 года

«Майнц»

«Карнавальники» после шести туров находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. При шести забитых голах у команды девять пропущенных. В первом туре на выезде «Майнц» взял верх над «Бохумом». Нулевой ничьёй завершилась домашняя встреча с берлинским «Унионом». В гостях с минимальной разницей «красно-белые» обыграли «Аугсбург» и менхенгладбахскую «Боруссию». Всухую, пропустив три мяча, «карнавальники» проиграли «фармацевтам» из Леверкузена.

На прошлых выходных со счётом 1:4 «Майнц» уступил «Хоффенхайму» на их поле.

«Герта»

После прошлого тура «бело-голубые» опустились с тринадцатой строчки турнирной таблицы Бундеслиги на пятнадцатую. На выезде в матче первого тура нового сезона «Герта» уступила «Униону» из Берлина. Ничейным исходом завершилась игра с «Айнтрахтом». С минимальным счётом в гостях «бело-голубые» проиграли «Боруссии» из Менхенгладбаха. Пропустив один гол, команда была повержена дортмундской «Боруссией». В позапрошлом туре «Герта» взяла свои первые три очка в сезоне, обыграв на выезде «Аугсбургу».

Со счётом 2:2 закончился матч шестого тура с «Байером».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 1.66

Ничья – 4.00

Победит «Герта» – 4.80

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 2.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Из десяти последних матчей в пяти «Майнц» взял верх над своими соперниками

За аналогичный период в одной игре «Герта» обыграла своего оппонента

Три очных встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В новом сезоне дома «карнавальники» пока не радовали своих болельщиков победами. В предстоящем поединке у «красно-белых» будет такая возможность. Три года они не уступают «бело-голубым». Компания Pinnacle на победу «Майнца» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.62.