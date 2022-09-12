«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария», который состоится 17 сентября 2022 года

«Аугсбург»

Тринадцатое место занимают «фуггеры» в турнирной таблице Бундеслиги. За шесть туров команда поразила ворота своих соперников четыре раза, пропустила десять. В матче первого тура «Аугсбург» проиграл всухую на своём поле «Фрайбургу», пропустив от них четыре мяча. Леверкузенских «львов» на выезде «фуггеры» обыграли. С разницей в один гол команда уступила «Майнцу» и «Хоффенхайму». В позапрошлом туре «Аугсбург» дома проиграл «Герте».

«Музыкантов» из Бремена «фуггеры» со счётом 1:0 выиграли в матче шестого тура.

«Бавария»

«Баварцы» после шести туров нового сезона находятся на третьем месте, уступая первому пару очков. Ни в одном матче команда не уступила своим соперникам. С разгромным счётом «красными» были повержены «Айнтрахт» и «Бохум» в играх чемпионата и «Виктория» в кубке. «Волки» из Вольфсбурга проиграли мюнхенской команде с разницей в пару мячей. С менхенгладбахской «Боруссией» и берлинским «Унионом» в четвёртом и пятом турах «баварцы» разошлись миром. В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «красные» взяли верх над миланским «Интером».

В прошлом туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 14.00

Ничья – 8.40

Победит «Бавария» – 1.15

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 1.98

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.17

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «Аугсбург» обыграл своих оппонентов

Девять матчей длится беспроигрышная серия «Баварии»

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Три ничьи в новом сезоне не позволили «баварцам» удержаться на первой строчке турнирной таблицы. Терять очки дальше «красные» не могут. Пока отставание от первого места составляет два очка, необходимо приложить максимум усилий, чтобы сократить разрыв. Компания Pinnacle на победу «Бавария» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.98.