«Торпедо» — ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — ЦСКА , который состоится 17 сентября 2022 года

«Торпедо»

Московский коллектив до сих пор не может победить в чемпионате после возвращения из нижнего дивизиона и на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице с одним набранным баллом. В предстоящей игре с набравшим ход ЦСКА у хозяев будет немного возможностей зацепиться за результат, поэтому от футболистов требуется максимальная концентрация до конца поединка.

14 сентября «Торпедо» обыграл «Сочи» в кубке России (3:1), а 11 числа команда уступила на выезде «Уралу» в чемпионате (0:2).

ЦСКА

После практически трети сыгранного сезона, многим становится ясно, что ЦСКА на данный момент становится главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. В активе «армейцев» 20 очков и второе место, а отставание от лидера составляет всего три пункта. В предстоящей игре с абсолютным аутсайдером, гостям необходимо набирать максимум балов, чтобы не отставать в борьбе за золото РПЛ .

14 сентября ЦСКА обыграл в кубке России «Урал» (2:1), а 10 числа разгромил в чемпионате «Краснодар» на своем стадионе (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 11.5

Ничья – 5.5

Победит ЦСКА – 1.28

Статистика

«Торпедо» выиграл только один матч и десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл только три выездных матча из десяти последних

выиграл только три выездных матча из десяти последних ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей у «Торпедо»

выиграл четыре из пяти последних матчей у «Торпедо» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз