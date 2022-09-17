«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч РПЛ

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вчера, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов», который состоится 17 сентября 2022 года

«Ростов»

Команда с юга России показывает отличные результаты и еще не проигрывала в РПЛ , что добавляет дополнительной интриги к ее выступлениям. Перед стартом очередного тура «Ростов» занимает третье место с 19 баллами и отстает на четыре пункта от «Зенита». В домашнем матче с «Крыльями Советов» подопечные Валерия Карпина настраиваются исключительно на победу.

14 сентября «Ростов» выиграл у «Оренбурга» в кубке России (3:1), а 11 числа обыграл «Спартак» в чемпионате (4:2).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не показывают стабильной игры, но стараются набирать очки в матчах, где это возможно. После девяти сыгранных туров в РПЛ клуб из Самары занимает 10 место с 10 баллами и имеет четкую цель зацепиться за середину турнирной таблицы, чтобы избежать угрозы вылета с главного чемпионата страны.

14 сентября «Крылья Советов» одолели «Зенит» (2:0), а 10 числа сыграли вничью с «Химками» (0:0) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.95

Ничья – 3.65

Победят «Крылья Советов» – 3.85

Статистика

«Ростов» не проигрывает уже на протяжении 12 матчей подряд

Четыре последних матча «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл три из четырех домашних матчей с клубом из Самары за последнее время

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что ростовчане, которые находятся в хорошей форме, смогут сломить оборону соперника и добыть важные три балла.