«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч РПЛ

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов», который состоится 17 сентября 2022 года
«Ростов»
Команда с юга России показывает отличные результаты и еще не проигрывала в РПЛ, что добавляет дополнительной интриги к ее выступлениям. Перед стартом очередного тура «Ростов» занимает третье место с 19 баллами и отстает на четыре пункта от «Зенита». В домашнем матче с «Крыльями Советов» подопечные Валерия Карпина настраиваются исключительно на победу.
14 сентября «Ростов» выиграл у «Оренбурга» в кубке России (3:1), а 11 числа обыграл «Спартак» в чемпионате (4:2).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» не показывают стабильной игры, но стараются набирать очки в матчах, где это возможно. После девяти сыгранных туров в РПЛ клуб из Самары занимает 10 место с 10 баллами и имеет четкую цель зацепиться за середину турнирной таблицы, чтобы избежать угрозы вылета с главного чемпионата страны.
14 сентября «Крылья Советов» одолели «Зенит» (2:0), а 10 числа сыграли вничью с «Химками» (0:0) в чемпионате России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.95
- Ничья – 3.65
- Победят «Крылья Советов» – 3.85
Статистика
- «Ростов» не проигрывает уже на протяжении 12 матчей подряд
- Четыре последних матча «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» выиграл три из четырех домашних матчей с клубом из Самары за последнее время
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что ростовчане, которые находятся в хорошей форме, смогут сломить оборону соперника и добыть важные три балла.