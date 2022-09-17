«Динамо» Москва — «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит», который состоится 17 сентября 2022 года
«Динамо» Москва
Московский клуб на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице и выступает с переменным успехом. Чтобы подняться выше, «Динамо» обязано наладить игру в обороне, так как много пропускает в последнее время. В домашнем матче с «Зенитом» у коллектива определенно будут шансы побороться за очки, несмотря на то, что клуб из Санкт-Петербурга является большим фаворитом.
13 сентября «Динамо» Москва на своем поле обыграло «Ахмат» в кубке России (2:1), а девятого числа уступили в чемпионате «Сочи» (1:2).
«Зенит»
«Зенит» со временем вернул себе лидерство в РПЛ и остается главным фаворитом на очередное чемпионство. Однако, на данный момент клуб опережает ближайшего соперника только на три пункта, что не дает футболистам расслабляться. Матчи с «Динамо» на выезде всегда тяжело складываются для «Зенита», поэтому зрителям будет на что посмотреть.
14 сентября «Зенит» уступил в кубке России «Крыльям Советов» (0:2), а 11 числа разгромил в чемпионате «Оренбург» (8:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 5.8
- Ничья – 4.4
- Победят «Зенит» – 1.6
Статистика
- «Зенит» выиграл только четыре выездных матча в основное время во всех турнирах
- «Динамо» Москва уступило лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» одержал только одну выездную победу над «Динамо» из пяти последних встреч
Прогноз
Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. В последнее время «Динамо» играет очень неуверенно, и мы предполагаем, что «Зенит» сможет найти и реализовать ошибки соперника.