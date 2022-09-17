«Динамо» Москва — «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит», который состоится 17 сентября 2022 года

«Динамо» Москва

Московский клуб на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице и выступает с переменным успехом. Чтобы подняться выше, «Динамо» обязано наладить игру в обороне, так как много пропускает в последнее время. В домашнем матче с «Зенитом» у коллектива определенно будут шансы побороться за очки, несмотря на то, что клуб из Санкт-Петербурга является большим фаворитом.

13 сентября «Динамо» Москва на своем поле обыграло «Ахмат» в кубке России (2:1), а девятого числа уступили в чемпионате «Сочи» (1:2).

«Зенит»

«Зенит» со временем вернул себе лидерство в РПЛ и остается главным фаворитом на очередное чемпионство. Однако, на данный момент клуб опережает ближайшего соперника только на три пункта, что не дает футболистам расслабляться. Матчи с «Динамо» на выезде всегда тяжело складываются для «Зенита», поэтому зрителям будет на что посмотреть.

14 сентября «Зенит» уступил в кубке России «Крыльям Советов» (0:2), а 11 числа разгромил в чемпионате «Оренбург» (8:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 5.8

Ничья – 4.4

Победят «Зенит» – 1.6

Статистика

«Зенит» выиграл только четыре выездных матча в основное время во всех турнирах

«Динамо» Москва уступило лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» одержал только одну выездную победу над «Динамо» из пяти последних встреч

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. В последнее время «Динамо» играет очень неуверенно, и мы предполагаем, что «Зенит» сможет найти и реализовать ошибки соперника.