«Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия», который состоится 20 сентября 2022 года

«Эстудиантес»

Команда находится в середине турнирной таблицы Суперлиги Аргентины, а именно на 14 месте с 27 баллами. Команда давно не проигрывает и результаты последних туров смогли поднять ее гораздо выше по турнирной таблице, чем она была месяц назад. В домашней встрече с «Дефенса и Хустисией» коллектив может продлить свою серию без поражений на радость болельщикам.

16 сентября «Эстудиантес» сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (1:1), а 10 числа минимально обыграл на своем поле «Расинг» (1:0).

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» показывает нестабильные результаты, которые не дают команде находиться выше 20 места. Коллектив идет на 21й строчке Суперлиги Аргентины с набранными 22 баллами и уступает ближайшему конкуренту только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с «Эстудиантесом» любые набранные баллы станут хорошим результатом для гостей в этой встрече.

16 сентября «Дефенса и Хустисия» обыграла на своем поле «Архентинос Хуниорс» (2:1), а 12 числа уступила на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эстудиантес» – 1.88

Ничья – 3.35

Победят «Дефенса и Хустисия» – 4.5

Статистика

«Эстудиантес» проиграл только два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» на выезде завершились поражениями

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Дефенса и Хустисия» выиграла четыре матча из пяти последних с «Эстудиантесом»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Эстудиантеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Хозяева выглядят более уверенно и стабильно на данном отрезке сезона, поэтому мы предполагаем, что они смогут набрать три очка в этой встрече.