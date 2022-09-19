«Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия», который состоится 20 сентября 2022 года
«Эстудиантес»
Команда находится в середине турнирной таблицы Суперлиги Аргентины, а именно на 14 месте с 27 баллами. Команда давно не проигрывает и результаты последних туров смогли поднять ее гораздо выше по турнирной таблице, чем она была месяц назад. В домашней встрече с «Дефенса и Хустисией» коллектив может продлить свою серию без поражений на радость болельщикам.
16 сентября «Эстудиантес» сыграл вничью с «Росарио Сентраль» (1:1), а 10 числа минимально обыграл на своем поле «Расинг» (1:0).
«Дефенса и Хустисия»
«Дефенса и Хустисия» показывает нестабильные результаты, которые не дают команде находиться выше 20 места. Коллектив идет на 21й строчке Суперлиги Аргентины с набранными 22 баллами и уступает ближайшему конкуренту только по дополнительным показателям. В предстоящей встрече с «Эстудиантесом» любые набранные баллы станут хорошим результатом для гостей в этой встрече.
16 сентября «Дефенса и Хустисия» обыграла на своем поле «Архентинос Хуниорс» (2:1), а 12 числа уступила на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эстудиантес» – 1.88
- Ничья – 3.35
- Победят «Дефенса и Хустисия» – 4.5
Статистика
- «Эстудиантес» проиграл только два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Дефенса и Хустисия» на выезде завершились поражениями
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Дефенса и Хустисия» выиграла четыре матча из пяти последних с «Эстудиантесом»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Эстудиантеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Хозяева выглядят более уверенно и стабильно на данном отрезке сезона, поэтому мы предполагаем, что они смогут набрать три очка в этой встрече.