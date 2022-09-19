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«Сентраль Кордоба» — «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:39
«Сентраль Кордоба» — «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сентраль Кордоба» — «Химнасия», который состоится 21 сентября 2022 года

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» не показывает хороших результатов в чемпионате и иногда добивается сложных побед. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 23 место с 21 баллом и опережает ближайшего соперника лишь на один балл. В матче с лидером Суперлиги Аргентины набрать очки будет очень сложно, поэтому любой результат кроме поражения станет приемлемым.

10 сентября «Сентраль Кордоба» крупно переиграл «Годой-Крус» (3:0), а второго числа проиграл на выезде «Уракан» (0:2).

«Химнасия»

«Химнасия» смогла совсем недавно вернуть себе лидерство в турнирной таблице, из-за не самых лучших результатов «Атлетико Тукуман». Сейчас в активе клуба 36 баллов, и он опережает прямого конкурента лишь на одно очко. Коллектив редко проигрывает, но часто теряет очки в уже привычных ничьих, от которых необходимо постепенно избавляться, чтобы не отдать чемпионство в последних турах.

16 сентября «Химнасия» обыграла на своем поле «Арсенал» Саранди, а 11 числа на выезде проиграла с тем же счетом «Ньюэллс Олд Бойс» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сентраль Кордоба» – 2.7
  • Ничья – 3.2
  • Победят «Химнасия» – 2.7

Статистика

  • «Сентраль Кордоба» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Росарио Сентраль» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Два из трех последних матчей между клубами в основное время завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на победу «Химнасии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но все же гости окажутся более удачливыми и наберу три очка.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:30
Возможен ничейный результат
Гость
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