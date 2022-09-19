«Сентраль Кордоба» — «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сентраль Кордоба» — «Химнасия», который состоится 21 сентября 2022 года

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» не показывает хороших результатов в чемпионате и иногда добивается сложных побед. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 23 место с 21 баллом и опережает ближайшего соперника лишь на один балл. В матче с лидером Суперлиги Аргентины набрать очки будет очень сложно, поэтому любой результат кроме поражения станет приемлемым.

10 сентября «Сентраль Кордоба» крупно переиграл «Годой-Крус» (3:0), а второго числа проиграл на выезде «Уракан» (0:2).

«Химнасия»

«Химнасия» смогла совсем недавно вернуть себе лидерство в турнирной таблице, из-за не самых лучших результатов «Атлетико Тукуман». Сейчас в активе клуба 36 баллов, и он опережает прямого конкурента лишь на одно очко. Коллектив редко проигрывает, но часто теряет очки в уже привычных ничьих, от которых необходимо постепенно избавляться, чтобы не отдать чемпионство в последних турах.

16 сентября «Химнасия» обыграла на своем поле «Арсенал» Саранди, а 11 числа на выезде проиграла с тем же счетом «Ньюэллс Олд Бойс» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сентраль Кордоба» – 2.7

Ничья – 3.2

Победят «Химнасия» – 2.7

Статистика

«Сентраль Кордоба» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Росарио Сентраль» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Два из трех последних матчей между клубами в основное время завершились вничью

Прогноз

Сделать ставку на победу «Химнасии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но все же гости окажутся более удачливыми и наберу три очка.