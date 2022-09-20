Франция — Австрия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1663643587

вчера, 06:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Франция — Австрия, который состоится 22 сентября 2022 года

Франция

Чемпионы мира откровенно провалили первую часть розыгрыша Лиги Наций и как бы это не выглядело странно, занимают последнее место в квартете с двумя набранными очками. Коллектив давно не побеждал и в предстоящей встрече от них ждут исключительно три балла, которые помогут стать ближе к сохранению места в дивизионе А, которое уже находится под угрозой, ведь отставание от ближайшего соперника составляет два балла.

13 июня Франция проиграла на своем поле Хорватии (0:1), а 10 числа разошлась миром с командой Австрии (1:1).

Австрия

Австрия борется в самом сильном дивизионе Лиги Наций и исходя из результатов, вероятнее всего будет биться за сохранение места в нем. Сейчас сборная идет на третьей позиции с четырьмя баллами и опережает Францию на два очка. В предстоящей игре с чемпионами мира будет тяжело зацепиться за очки, однако даже ничейный результат сохранит для гостей неплохие шансы.

13 июня Австрия проиграла Дании (0:2), а 10 числа сыграла вничью с командой Франции (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.37

Ничья – 4.9

Победят Австрия – 8.5

Статистика

Сборная Франции не может выиграть уже четыре матча подряд в Лиге Наций

Австрия проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Франция выиграла три матча из пяти последних с Австрией

Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.37. Команде наконец пора побеждать, иначе потеря очков может обернуться большими проблемами для чемпионов мира. Коэффициент небольшой, но может прекрасно дополнить собранный экспресс.