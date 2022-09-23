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Сербия — Швеция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:50
Сербия — Швеция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Сербия — Швеция, который состоится 24 сентября 2022 года

Сербия

Сборная Сербии неплохо проводит нынешний розыгрыш Лиги Наций, но на данный момент идет только на втором месте с семью баллами и отстает от Норвегии на три пункта. Чтобы выйти в дивизион А, коллективу необходимо побеждать в двух поединках и тогда такая возможность появится. Тем не менее, обыграть Швецию не так просто, хоть и соперник выглядит сейчас не лучшим образом.

12 июня Сербия сыграла вничью со Словенией (2:2), а девятого июня обыграла на выезде Швецию (1:0).

Швеция

Швеция уже не сможет побороться за победу в группе ввиду невыразительных результатов и всего трех очков в своем активе. Команде придется бороться со Словенией за выживание в дивизионе B и на данный момент шансов у шведский футболистов гораздо больше. Набранные очки в матче с Сербией сделают их еще больше, поэтому матч обещает быть острым в обе стороны и хранить интригу до самого финального свистка.

12 июня Швеция проиграла на выезде Норвегии (2:3), а девятого числа уступила на своем поле и сборной Сербии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Сербия – 1.83
  • Ничья – 3.6
  • Победит Швеция – 4.3

Статистика

  • Сербия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Швеция проиграла семь из десяти последних поединков на выезде
  • Сербия выиграла два матча из трех последних со Швецией

Прогноз

Сделать ставку на победу Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Сербия хорошо выступает в последнее время, а учитывая форму команды Швеции, можно предположить, что гости не смогут набрать очков.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Возможен ничейный результат
Гость
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