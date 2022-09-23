Сербия — Швеция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1663919425

вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Сербия — Швеция, который состоится 24 сентября 2022 года

Сербия

Сборная Сербии неплохо проводит нынешний розыгрыш Лиги Наций, но на данный момент идет только на втором месте с семью баллами и отстает от Норвегии на три пункта. Чтобы выйти в дивизион А, коллективу необходимо побеждать в двух поединках и тогда такая возможность появится. Тем не менее, обыграть Швецию не так просто, хоть и соперник выглядит сейчас не лучшим образом.

12 июня Сербия сыграла вничью со Словенией (2:2), а девятого июня обыграла на выезде Швецию (1:0).

Швеция

Швеция уже не сможет побороться за победу в группе ввиду невыразительных результатов и всего трех очков в своем активе. Команде придется бороться со Словенией за выживание в дивизионе B и на данный момент шансов у шведский футболистов гораздо больше. Набранные очки в матче с Сербией сделают их еще больше, поэтому матч обещает быть острым в обе стороны и хранить интригу до самого финального свистка.

12 июня Швеция проиграла на выезде Норвегии (2:3), а девятого числа уступила на своем поле и сборной Сербии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 1.83

Ничья – 3.6

Победит Швеция – 4.3

Статистика

Сербия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Швеция проиграла семь из десяти последних поединков на выезде

Сербия выиграла два матча из трех последних со Швецией

Прогноз

Сделать ставку на победу Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Сербия хорошо выступает в последнее время, а учитывая форму команды Швеции, можно предположить, что гости не смогут набрать очков.