Сербия — Швеция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Сербия — Швеция, который состоится 24 сентября 2022 года
Сербия
Сборная Сербии неплохо проводит нынешний розыгрыш Лиги Наций, но на данный момент идет только на втором месте с семью баллами и отстает от Норвегии на три пункта. Чтобы выйти в дивизион А, коллективу необходимо побеждать в двух поединках и тогда такая возможность появится. Тем не менее, обыграть Швецию не так просто, хоть и соперник выглядит сейчас не лучшим образом.
12 июня Сербия сыграла вничью со Словенией (2:2), а девятого июня обыграла на выезде Швецию (1:0).
Швеция
Швеция уже не сможет побороться за победу в группе ввиду невыразительных результатов и всего трех очков в своем активе. Команде придется бороться со Словенией за выживание в дивизионе B и на данный момент шансов у шведский футболистов гораздо больше. Набранные очки в матче с Сербией сделают их еще больше, поэтому матч обещает быть острым в обе стороны и хранить интригу до самого финального свистка.
12 июня Швеция проиграла на выезде Норвегии (2:3), а девятого числа уступила на своем поле и сборной Сербии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сербия – 1.83
- Ничья – 3.6
- Победит Швеция – 4.3
Статистика
- Сербия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Швеция проиграла семь из десяти последних поединков на выезде
- Сербия выиграла два матча из трех последних со Швецией
Прогноз
Сделать ставку на победу Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Сербия хорошо выступает в последнее время, а учитывая форму команды Швеции, можно предположить, что гости не смогут набрать очков.