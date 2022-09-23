Австрия — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Австрия — Хорватия, который состоится 25 сентября 2022 года

Австрия

Австрия проиграла в прошлом туре и пропустила Францию вперед. Теперь именно австрийские футболисты с четырьмя баллами являются главными претендентами на вылет из дивизиона А и чтобы остаться, необходимо обыгрывать лидера группы и надеяться, что прямой конкурент не сможет победить. Таким образом не все зависит от коллектива, что существенно осложняет жизнь и огорчает болельщиков.

22 сентября Австрия проиграла на выезде Франции (0:2), а 13 июня с тем же счетом уступила и сборной Дании (0:2).

Хорватия

Хорватия провела тяжелый поединок на днях и смогла одержать важную победу, которая вернула страну на первое место в своей группе. Коллектив набрал уже 10 очков и опережает Данию на один пункт. Чтобы остаться на первой позиции, Хорватии желательно обыгрывать аутсайдера на его поле и или надеяться, что датская сборная не сможет переиграть нестабильную на данный момент Францию.

22 сентября Хорватия обыграла на своем поле Данию (2:1), а 13 июня одолела на выезде чемпионов Мира Францию (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 2.75

Ничья – 3.4

Победит Хорватия – 2.55

Статистика

Австрия не может выиграть уже четыре матча подряд в Лине Наций

Хорватия проиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Хорватия выиграла четыре из пяти последних матчей с Австрией

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Сборная Хорватии выиграла важный матч с Данией, что должно придать ей мотивации и сил на последний поединок, победив в котором, коллектив останется на первом месте.