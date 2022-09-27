Греция – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Греция – Северная Ирландия, который состоится 27 сентября 2022 года
Греция
Сборная Греции провела на высоком уровне весь турнир и лишь в последнем туре потеряла очки в первый раз. Таким образом, с 12 очками в активе, коллектив досрочно обеспечил себе первое место и заработал повышение в дивизион B на следующий сезон Лиги Наций. Тем не менее, команда постарается еще раз порадовать своих болельщиков на своем стадионе и красиво завершить групповой этап.
24 сентября Греция проиграла на выезде Кипру (0:1), а 12 июня на своем поле переиграла сборную Косово (2:0).
Северная Ирландия
Северная Ирландия не смогла на старте стабильно набирать очки, что в итоге вылилось в провал на всей стадии группового этапа. Сейчас сборная занимает третье место с пятью баллами и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Северной Ирландии необходимо набирать очки, ведь она рискует в итоге оказаться на последнем месте и опуститься в дивизион D.
24 сентября сборная Северная Ирландия минимально обыграла на своем поле Косово (2:1), а 12 июня разошлась миром с Кипром (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Греция – 2.03
- Ничья – 3.2
- Победит Северная Ирландия – 4.1
Статистика
- Греция выиграла четыре из пяти последних матчей в Лиге Наций
- Северная Ирландия выиграла только четыре матча на выезде из десяти последних
- Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Греция выиграла четыре из семи последних матчей с Северной Ирландией
Прогноз
Сделать ставку на победу Греции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Команда играет на своем поле и выглядит гораздо сильнее всех соперников в этой группе. Прогнозируем, что хозяева своего не упустят.