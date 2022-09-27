Греция – Северная Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Греция – Северная Ирландия, который состоится 27 сентября 2022 года

Греция

Сборная Греции провела на высоком уровне весь турнир и лишь в последнем туре потеряла очки в первый раз. Таким образом, с 12 очками в активе, коллектив досрочно обеспечил себе первое место и заработал повышение в дивизион B на следующий сезон Лиги Наций. Тем не менее, команда постарается еще раз порадовать своих болельщиков на своем стадионе и красиво завершить групповой этап.

24 сентября Греция проиграла на выезде Кипру (0:1), а 12 июня на своем поле переиграла сборную Косово (2:0).

Северная Ирландия

Северная Ирландия не смогла на старте стабильно набирать очки, что в итоге вылилось в провал на всей стадии группового этапа. Сейчас сборная занимает третье место с пятью баллами и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Северной Ирландии необходимо набирать очки, ведь она рискует в итоге оказаться на последнем месте и опуститься в дивизион D.

24 сентября сборная Северная Ирландия минимально обыграла на своем поле Косово (2:1), а 12 июня разошлась миром с Кипром (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Греция – 2.03

Ничья – 3.2

Победит Северная Ирландия – 4.1

Статистика

Греция выиграла четыре из пяти последних матчей в Лиге Наций

Северная Ирландия выиграла только четыре матча на выезде из десяти последних

Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Греция выиграла четыре из семи последних матчей с Северной Ирландией

Прогноз

Сделать ставку на победу Греции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Команда играет на своем поле и выглядит гораздо сильнее всех соперников в этой группе. Прогнозируем, что хозяева своего не упустят.