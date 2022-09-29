«Тулуза» – «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Монпелье», который состоится 02 октября 2022 года
«Тулуза»
«Тулуза» проводит не лучший отрезок чемпионата и за последние пять туров смогла набрать три балла. Команда занимает 12 место с восемью очками, что не дает ей спокойно себя чувствовать относительно зоны вылета, ведь отрыв от нее составляет всего два очка. В домашней встрече с «Монпелье» у хозяев будут шансы побороться за победу и начать менять свое турнирное положение, начиная с этого тура.
23 сентября «Тулуза» обыграла в товарищеской встрече «Ним» (2:1), а 17 числа уступил на выезде «Лиллю» в чемпионате (1:2).
«Монпелье»
«Монпелье» разместился в середине турнирной таблицы и показывает средние результаты. Клуб набрал 12 баллов и отстает от пятой позиции всего на два очка. Это говорит о том, что успехи в двух ближайших поединках могут существенно поднять команду вверх по турнирной таблице. У коллектива есть хорошая возможность воспользоваться плохой формой соперника и добиться важной победы.
18 сентября «Монпелье» обыграл «Страсбур» на своем поле (2:1), а 11 числа на выезде уступил «Анже» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тулуза» – 1.95
- Ничья – 3.75
- Победит «Монпелье» – 3.65
Статистика
- «Монпелье» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тулуза» проиграла только одну встречу из десяти последних на своем стадионе
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Монпелье» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Тулузой»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Монпелье», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. «Тулуза» исторически плохо выступает против «Монпелье» и мы предполагаем, что коллектив вновь не сможет набрать очки в предстоящем туре.