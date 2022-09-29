«Тулуза» – «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Монпелье», который состоится 02 октября 2022 года

«Тулуза»

«Тулуза» проводит не лучший отрезок чемпионата и за последние пять туров смогла набрать три балла. Команда занимает 12 место с восемью очками, что не дает ей спокойно себя чувствовать относительно зоны вылета, ведь отрыв от нее составляет всего два очка. В домашней встрече с «Монпелье» у хозяев будут шансы побороться за победу и начать менять свое турнирное положение, начиная с этого тура.

23 сентября «Тулуза» обыграла в товарищеской встрече «Ним» (2:1), а 17 числа уступил на выезде «Лиллю» в чемпионате (1:2).

«Монпелье»

«Монпелье» разместился в середине турнирной таблицы и показывает средние результаты. Клуб набрал 12 баллов и отстает от пятой позиции всего на два очка. Это говорит о том, что успехи в двух ближайших поединках могут существенно поднять команду вверх по турнирной таблице. У коллектива есть хорошая возможность воспользоваться плохой формой соперника и добиться важной победы.

18 сентября «Монпелье» обыграл «Страсбур» на своем поле (2:1), а 11 числа на выезде уступил «Анже» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 1.95

Ничья – 3.75

Победит «Монпелье» – 3.65

Статистика

«Монпелье» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тулуза» проиграла только одну встречу из десяти последних на своем стадионе

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Монпелье» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Тулузой»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монпелье», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. «Тулуза» исторически плохо выступает против «Монпелье» и мы предполагаем, что коллектив вновь не сможет набрать очки в предстоящем туре.