«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Сочи», который состоится 01 октября 2022 года
«Оренбург»
«Оренбург» в последний месяц стал активнее добывать результат, что определенно радует болельщиков. Тем не менее, работы в чемпионате еще много, ведь команда идет на девятом месте с 12 набранными баллами. Предстоящий матч с «Сочи» обещает быть интересным, учитывая, что гости сейчас выглядят не лучшим образом, что дает хозяевам неплохие шансы на успех.
28 сентября «Оренбург» обыграл «Динамо» Москва в серии пенальти (3:2) в кубке России, а 18 числа обыграли на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0).
«Сочи»
«Сочи» продолжает падение вниз и последнее поражение в кубке России практически лишило клуб шансов на выход из группы. В турнирной таблице РПЛ команда также опустилась на шестое место с 17 баллами, и если не изменит результаты, будет все дальше и дальше отдаляться от лидеров. Тем не менее, «Сочи» все еще имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (17:16).
28 сентября «Сочи» уступил на выезде ЦСКА (1:2), а 18 числа в РПЛ разошелся миром с «Факелом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 3.5
- Ничья – 3.85
- Победит «Сочи» – 1.97
Статистика
- Пять последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
- «Оренбург» проиграл шесть последних матчей из десяти
- Три поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Сочи» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать на протяжении всего матча. Предполагаем, что исходом такой осторожной игры станет ничья.