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«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:06
«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Сочи», который состоится 01 октября 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» в последний месяц стал активнее добывать результат, что определенно радует болельщиков. Тем не менее, работы в чемпионате еще много, ведь команда идет на девятом месте с 12 набранными баллами. Предстоящий матч с «Сочи» обещает быть интересным, учитывая, что гости сейчас выглядят не лучшим образом, что дает хозяевам неплохие шансы на успех.

28 сентября «Оренбург» обыграл «Динамо» Москва в серии пенальти (3:2) в кубке России, а 18 числа обыграли на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0).

«Сочи»

«Сочи» продолжает падение вниз и последнее поражение в кубке России практически лишило клуб шансов на выход из группы. В турнирной таблице РПЛ команда также опустилась на шестое место с 17 баллами, и если не изменит результаты, будет все дальше и дальше отдаляться от лидеров. Тем не менее, «Сочи» все еще имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (17:16).

28 сентября «Сочи» уступил на выезде ЦСКА (1:2), а 18 числа в РПЛ разошелся миром с «Факелом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Оренбург» – 3.5
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Сочи» – 1.97

Статистика

  • Пять последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Оренбург» проиграл шесть последних матчей из десяти
  • Три поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Сочи» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать на протяжении всего матча. Предполагаем, что исходом такой осторожной игры станет ничья.

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