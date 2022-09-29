«Оренбург» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Сочи», который состоится 01 октября 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» в последний месяц стал активнее добывать результат, что определенно радует болельщиков. Тем не менее, работы в чемпионате еще много, ведь команда идет на девятом месте с 12 набранными баллами. Предстоящий матч с «Сочи» обещает быть интересным, учитывая, что гости сейчас выглядят не лучшим образом, что дает хозяевам неплохие шансы на успех.

28 сентября «Оренбург» обыграл «Динамо» Москва в серии пенальти (3:2) в кубке России, а 18 числа обыграли на выезде «Пари НН» в чемпионате (2:0).

«Сочи»

«Сочи» продолжает падение вниз и последнее поражение в кубке России практически лишило клуб шансов на выход из группы. В турнирной таблице РПЛ команда также опустилась на шестое место с 17 баллами, и если не изменит результаты, будет все дальше и дальше отдаляться от лидеров. Тем не менее, «Сочи» все еще имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (17:16).

28 сентября «Сочи» уступил на выезде ЦСКА (1:2), а 18 числа в РПЛ разошелся миром с «Факелом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 3.5

Ничья – 3.85

Победит «Сочи» – 1.97

Статистика

Пять последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл шесть последних матчей из десяти

Три поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Матч будет примерно равным, а команды не будут рисковать на протяжении всего матча. Предполагаем, что исходом такой осторожной игры станет ничья.