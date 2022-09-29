«Локомотив» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Урал», который состоится 01 октября 2022 года

«Локомотив»

Если в кубке России у «Локомотива» дела идут относительно неплохо, то в РПЛ команда имеет большие проблемы. «Железнодорожники» набрали всего девять очков, что позволяет им занимать 12 место, опережая команду из зоны вылета всего на один балл. В домашнем матче с еще одним аутсайдером от хозяев ждут не только победы, но и качественного футбола, за которым болельщики успели соскучиться.

28 сентября «Локомотив» разгромил «Химки» в кубке России (5:0), а 18 числа в чемпионате минимально уступил «Спартаку» (0:1).

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга продолжает обитать в зоне вылета РПЛ , хотя стал добывать редкие победы как в чемпионате, так и кубке страны. На данный момент «Урал» набрал четыре очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, что не может устраивать руководство и болельщиков. Тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы в кратчайшие сроки наладить игру и показать достойный результат.

28 сентября «Урал» в кубке России обыграл «Торпедо» (1:0), а 17 числа в чемпионате уступил на своем поле «Ахмату» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.78

Ничья – 3.8

Победит «Урал» – 4.4

Статистика

«Локомотив» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Урал» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл четыре из шести последних встреч у «Урала»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. «Урал» практически не добивается результатов на выезде, поэтому мы предполагаем, что шансы гостей зацепиться за очки стремятся к нулю.