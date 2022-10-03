«Ливерпуль» – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Рейнджерс», который состоится 04 октября 2022 года

«Ливерпуль»

Для подопечных Юргена Клопа сезон складывается непросто во всех турнирах. После двух туров «Ливерпуль» набрал три балла и предстоящая борьба за выход в плей-офф еще впереди. В поединке с последней командой группы «красные» получают хорошую возможность набрать баллы и улучшить свое турнирное положение перед матчами с прямыми конкурентами.

1 октября «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» в чемпионате Англии (3:3), а 13 числа команда обыграла «Аякс» (2:1).

«Рейнджерс»

Команда с трудом пробилась в групповой турнир Лиги Чемпионов, но на данный момент не может создать достойную конкуренцию своим соперникам в группе. «Рейнджерс» замыкает с нулем очков и шансов побороться за плей-офф остается минимальное количество. Любые набранные баллы в этом поединке станут хорошим результатом для гостей.

01 октября «Рейнджерс» крупно обыграл «Хартс» (4:0), а 17 сентября оказался сильнее «Данди Юнайтед» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.15

Ничья – 8.5

Победит «Рейнджерс» – 17

Статистика

«Рейнджерс» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» уступил в двух матчах из десяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей английского клуба закончились исходом «обе забьют»

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Рейнджерс» (1:0)

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Предполагаем, что матч будет открытым и зрители увидят большое количество забитых мячей, но вероятнее всего, сильнее окажется «Ливерпуль».