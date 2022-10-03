«Ливерпуль» – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Рейнджерс», который состоится 04 октября 2022 года
«Ливерпуль»
Для подопечных Юргена Клопа сезон складывается непросто во всех турнирах. После двух туров «Ливерпуль» набрал три балла и предстоящая борьба за выход в плей-офф еще впереди. В поединке с последней командой группы «красные» получают хорошую возможность набрать баллы и улучшить свое турнирное положение перед матчами с прямыми конкурентами.
1 октября «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» в чемпионате Англии (3:3), а 13 числа команда обыграла «Аякс» (2:1).
«Рейнджерс»
Команда с трудом пробилась в групповой турнир Лиги Чемпионов, но на данный момент не может создать достойную конкуренцию своим соперникам в группе. «Рейнджерс» замыкает с нулем очков и шансов побороться за плей-офф остается минимальное количество. Любые набранные баллы в этом поединке станут хорошим результатом для гостей.
01 октября «Рейнджерс» крупно обыграл «Хартс» (4:0), а 17 сентября оказался сильнее «Данди Юнайтед» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.15
- Ничья – 8.5
- Победит «Рейнджерс» – 17
Статистика
- «Рейнджерс» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Ливерпуль» уступил в двух матчах из десяти последних на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей английского клуба закончились исходом «обе забьют»
- В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Рейнджерс» (1:0)
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Предполагаем, что матч будет открытым и зрители увидят большое количество забитых мячей, но вероятнее всего, сильнее окажется «Ливерпуль».