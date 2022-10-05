«Зальцбург» – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664945519

вчера, 07:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» – «Динамо» Загреб, который состоится 05 октября 2022 года

«Зальцбург»

Чемпион Австрии неплохо провел первые два тура Лиги Чемпионов, но добиться побед в них не сумел. Итогом этих встреч стали набранные два пункта и текущее третье место в группе. Чтобы вернуться в борьбу за плей-офф, коллективу необходимо обыгрывать хорватского соперника и как минимум выстоять ничью в следующем туре, так как в заключительных поединках соперники будут более серьезные.

1 октября «Зальцбург» сыграл вничью с ЛАСК (1:1), а 18 сентября с тем же счетом разошелся миром с «Рапидом» (1:1).

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб уже удивило своей победой в первом туре и сейчас рассчитывает также побороться за очки, а там возможно и за второе место в группе, что стало бы необычайным успехом для всей Хорватии. На данный момент в активе клуба три балла и выездной поединок с «Зальцбургом» наверное станет одним из самых важных в рамках осенней компании. Матч обещает быть напряженным и интересным.

01 октября «Динамо» Загреб разгромило «Славен» (4:1), а в кубке страны одержало крупную победу над «Borinci» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 1.68

Ничья – 4.05

Победит «Динамо» Загреб – 4.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» завершились ничейным результатом

Хорватский клуб проиграл на выезде только два матча из последних десяти

«Динамо» Загреб не выиграло ни одного поединка у «Зальцбурга» из шести последних

Шесть матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Исходя из статистики, команды в личных встречах не уходят без забитых мячей. Прогнозируем, что и в этот раз никто из вратарей не оставит свои ворота в неприкосновенности.