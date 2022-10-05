«Зальцбург» – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» – «Динамо» Загреб, который состоится 05 октября 2022 года
«Зальцбург»
Чемпион Австрии неплохо провел первые два тура Лиги Чемпионов, но добиться побед в них не сумел. Итогом этих встреч стали набранные два пункта и текущее третье место в группе. Чтобы вернуться в борьбу за плей-офф, коллективу необходимо обыгрывать хорватского соперника и как минимум выстоять ничью в следующем туре, так как в заключительных поединках соперники будут более серьезные.
1 октября «Зальцбург» сыграл вничью с ЛАСК (1:1), а 18 сентября с тем же счетом разошелся миром с «Рапидом» (1:1).
«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб уже удивило своей победой в первом туре и сейчас рассчитывает также побороться за очки, а там возможно и за второе место в группе, что стало бы необычайным успехом для всей Хорватии. На данный момент в активе клуба три балла и выездной поединок с «Зальцбургом» наверное станет одним из самых важных в рамках осенней компании. Матч обещает быть напряженным и интересным.
01 октября «Динамо» Загреб разгромило «Славен» (4:1), а в кубке страны одержало крупную победу над «Borinci» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зальцбург» – 1.68
- Ничья – 4.05
- Победит «Динамо» Загреб – 4.9
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» завершились ничейным результатом
- Хорватский клуб проиграл на выезде только два матча из последних десяти
- «Динамо» Загреб не выиграло ни одного поединка у «Зальцбурга» из шести последних
- Шесть матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Исходя из статистики, команды в личных встречах не уходят без забитых мячей. Прогнозируем, что и в этот раз никто из вратарей не оставит свои ворота в неприкосновенности.