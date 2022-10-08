ЦСКА – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Динамо» Москва, который состоится 08 октября 2022 года
ЦСКА
«Армейцы» пытаются конкурировать с «Зенитом», однако отрыв уже достигает шести баллов, и чтобы его сократить, команде необходимо набирать максимальное количество очков в ближайших поединках. Матч с «Динамо» рассматривается исключительно как возможность победы, особенно учитывая нестабильные результаты команды за последний месяц.
1 октября ЦСКА обыграл на выезде «Химки» (2:1), а 28 сентября с тем же счетом оказался сильнее «Сочи» в кубке страны (2:1).
«Динамо» Москва
В последних матчах команда напоминает лишь свою блеклую тень прошлого сезона и не давно не может набрать очки в РПЛ. Сейчас «Динамо» Москва занимает уже восьмое место с 16 баллами в активе и если не изменит ситуацию, вскоре опустится еще ниже по турнирной таблице. В предстоящем матче с ЦСКА даже ничья станет удовлетворительным результатом, ведь хозяева являются большими фаворитами.
2 октября «Динамо» Москва уступило «Ахмату» в РПЛ (1:2), а в кубке страны уступило по пенальти «Оренбургу» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.82
- Ничья – 3.9
- Победит «Динамо» Москва – 4.55
Статистика
- ЦСКА выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Москва выиграло только один матч из десяти последних, проведенных на выезде
- ЦСКА выиграл два последних домашних матча с «Динамо» Москва
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Команды показывают абсолютно противоположные результаты в последних матчах, поэтому сомнений в победе хозяев практически не возникает.