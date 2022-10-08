ЦСКА – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Динамо» Москва, который состоится 08 октября 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» пытаются конкурировать с «Зенитом», однако отрыв уже достигает шести баллов, и чтобы его сократить, команде необходимо набирать максимальное количество очков в ближайших поединках. Матч с «Динамо» рассматривается исключительно как возможность победы, особенно учитывая нестабильные результаты команды за последний месяц.

1 октября ЦСКА обыграл на выезде «Химки» (2:1), а 28 сентября с тем же счетом оказался сильнее «Сочи» в кубке страны (2:1).

«Динамо» Москва

В последних матчах команда напоминает лишь свою блеклую тень прошлого сезона и не давно не может набрать очки в РПЛ . Сейчас «Динамо» Москва занимает уже восьмое место с 16 баллами в активе и если не изменит ситуацию, вскоре опустится еще ниже по турнирной таблице. В предстоящем матче с ЦСКА даже ничья станет удовлетворительным результатом, ведь хозяева являются большими фаворитами.

2 октября «Динамо» Москва уступило «Ахмату» в РПЛ (1:2), а в кубке страны уступило по пенальти «Оренбургу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.82

– 1.82 Ничья – 3.9

Победит «Динамо» Москва – 4.55

Статистика

ЦСКА выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах «Динамо» Москва выиграло только один матч из десяти последних, проведенных на выезде

ЦСКА выиграл два последних домашних матча с «Динамо» Москва

выиграл два последних домашних матча с «Динамо» Москва Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз