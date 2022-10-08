«Боруссия» Д – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария», который состоится 08 октября 2022 года

«Боруссия» Д

«Желто-черные» проводят хороший сезон и имеют большие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Что касается Бундеслиги, то «Боруссия» Д в своем активе имеет 15 набранных баллов и отстает от лидеров на два пункта. Матчи с «Баварией» всегда были принципиальными, а сейчас смысл имеет и турнирное значение, поэтому ни один болельщик не пожалеет времени на просмотр данного противостояния.

5 октября «Боруссия» Д разгромила «Севилью» в Лиге Чемпионов (4:1), а первого числа на выезде уступила «Кельну» в чемпионате (2:3).

«Бавария»

Мюнхенский клуб в последних матчах показал, что с ним все в порядке, а серия неудач в чемпионате осталась позади. В Лиге Чемпионов у «Баварии» максимальные шансы на победу в группе, а в чемпионате Германии коллектив третье место с 15 баллами и только по дополнительным характеристикам опережает «Боруссию» Д. Гостям очень важна победа в личной встрече с конкурентом, поэтому матч будет напряженным и увлекательным.

4 октября «Бавария» крупно переиграла «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (5:0), а 30 сентября разгромила «Байер» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 4.1

Ничья – 4.6

Победит «Бавария» – 1.75

Статистика

«Бавария» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти домашних матчей на своем поле

«Боруссия» Д проиграла восемь матчей «Баварии» за последнее время

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда имеет большое преимущество в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз она также окажется сильнее в результативном поединке.