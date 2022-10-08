«Боруссия» Д – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария», который состоится 08 октября 2022 года
«Боруссия» Д
«Желто-черные» проводят хороший сезон и имеют большие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Что касается Бундеслиги, то «Боруссия» Д в своем активе имеет 15 набранных баллов и отстает от лидеров на два пункта. Матчи с «Баварией» всегда были принципиальными, а сейчас смысл имеет и турнирное значение, поэтому ни один болельщик не пожалеет времени на просмотр данного противостояния.
5 октября «Боруссия» Д разгромила «Севилью» в Лиге Чемпионов (4:1), а первого числа на выезде уступила «Кельну» в чемпионате (2:3).
«Бавария»
Мюнхенский клуб в последних матчах показал, что с ним все в порядке, а серия неудач в чемпионате осталась позади. В Лиге Чемпионов у «Баварии» максимальные шансы на победу в группе, а в чемпионате Германии коллектив третье место с 15 баллами и только по дополнительным характеристикам опережает «Боруссию» Д. Гостям очень важна победа в личной встрече с конкурентом, поэтому матч будет напряженным и увлекательным.
4 октября «Бавария» крупно переиграла «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (5:0), а 30 сентября разгромила «Байер» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Д – 4.1
- Ничья – 4.6
- Победит «Бавария» – 1.75
Статистика
- «Бавария» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» Д выиграла четыре из пяти домашних матчей на своем поле
- «Боруссия» Д проиграла восемь матчей «Баварии» за последнее время
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команда имеет большое преимущество в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз она также окажется сильнее в результативном поединке.