«Виктория Пльзень» – «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Виктория Пльзень» – «Бавария», который состоится 12 октября 2022 года

«Виктория Пльзень»

Как и предполагалось большинством экспертов, коллектив разгромно проиграл в прошлом туре Лиги Чемпионов и продолжает находиться на дне турнирной таблицы с нулем набранных баллов. В предстоящей встрече с «Баварией» шансов также очень мало, несмотря на домашний статус поединка. Тем не менее, у футболистов все равно будет возможность проявить себя и получить бесценный опыт.

8 октября «Виктория Пльзень» обыграла в чемпионате «Младу» Болеслав (2:0), а четвертого числа крупно проиграла «Баварии» (0:5).

«Бавария»

«Бавария» без особых проблем идет к победе в группе с максимально набранными девятью баллами и даже еще не пропускала мячей в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. В Бундеслиге коллектив идет только третьим, однако отставание от лидера составляет всего четыре балла. В игре с чемпионом Чехии у Нагельсмана будет возможность дать отдохнуть некоторым лидерам, ведь первое место коллектив вряд ли упустит.

08 октября «Бавария» не удержала победу в матче с «Боруссией» Д (2:2), а четвертого числа разгромила «Викторию Пльзень» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Виктория Пльзень» – 15

Ничья – 6.7

Победит «Бавария» – 1.22

Статистика

Четыре из пяти последних матчей клуба из Чехии завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бавария» проиграла один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» выиграла три последних матча у «Виктории Пльзень» не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Гости всегда играют на победу и постараются добиться приемлемого результата, красиво оформив выход в плей-офф уже после четвертого тура.