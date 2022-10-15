«Лидс» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1665864990

вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал», который состоится 16 октября 2022 года

«Лидс»

«Белые» занимают пятнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с исходами последних матчей команды, чтобы сформировать представление о готовности «Лидса» к игре с «канонирами». В 5-ом туре на своём поле «павлины» разошлись миром с «Эвертоном». «Брентфорду» в игре следующего тура «белые» с разницей в три гола уступили. Нулевой ничьёй завершилась встреча «павлинов» с «вилланами».

Со счётом 1:2 «Лидс» проиграл на прошлых выходных команде «Кристал Пэлас».

«Арсенал»

«Канониры» возглавляют на данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги. В 9-ом туре чемпионата «Арсенал» обыграл «шпор» с разницей в пару мячей. В Лиге Европы «красно-белые» выиграли всухую норвежскую команду «Будё-Глимт», трижды поразив их ворота. На прошлых выходных «канониры» взяли верх над «Ливерпулем». На два пропущенных гола от соперника «Арсенал» сумел ответить тремя.

В ответной встрече на выезде «красно-белые» взяли верх над норвежской футбольной командой со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 5.80

Ничья – 4.60

Победит «Арсенал» – 1.55

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Безвыигрышная серия «Лидса» составляет пять матчей подряд

Выигрышная серия лондонской команды длится уже шесть игр к ряду

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Статистика последних матчей подсказывает нам, что у «канониров» шансов гораздо больше на успех в предстоящей игре. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.36. Всего лишь на одно очко от «красно-белых» отстаёт «Манчестер Сити», поэтому расслабляться лондонской команде ещё очень рано.