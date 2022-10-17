Победы над «Лионом» и «Спортингом». Вспоминаем «Рейнджерс», который чуть не взял Кубок УЕФА в 2008-м

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вчера, 09:46

Спин-офф истории из 2008-го.

Еврокубковый поход «Зенита» в сезоне 2007/08 стал одним из наиболее выдающихся событий в истории отечественного футбола. Команда Дика Адвоката, Андрея Аршавина, Фатиха Текке, Владислава Радимова, Алехандро Домингеса и многих других ярких исполнителей, чьи имена болельщики и так знают. Петербуржцы победили на стадионе "Сити оф Манчестер” грозный «Рейнджерс» из Глазго со счетом 2:0. Голами в тот вечер отметились Игорь Денисов и Константин Зырянов. Таким образом, «сине-бело-голубые» смогли войти в историю не только российского, но и европейского футбола. Но проигравших редко вспоминают. «Соккер» это исправляет — сегодня пойдет речь о пути «Джерс» в финал Кубка УЕФА , а также о том, что это была за команда.

Настоящий еврокубковый боец

В еврокубковый сезон 2007/08 «рейнджеры» вступили в ранге серебряного призера шотландского первенства. В предыдущем сезоне команда дошла до 1/8 финала Кубка УЕФА , уступив «Осасуне». Новая кампания вселяла надежду на более серьезный результат, а состав той банды был неплохим основанием для оптимизма. На воротах играл Алан МакГрегор, который и сейчас выступает за команду парней из Глазго, защитник Алан Хаттон, известный выступлениями за «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» и капитан Барри Фергюсон, бравший с «Бирмингем Сити» Кубок Английской Лиги в 2011-м. Кроме того, в том составе выступал Стивен Нейсмит, которого болельщики наверняка помнят по матчам за «Эвертон» и Стивен Уиттакер, впоследствии пыливший за «Норвич». Руководил командой кавалер Ордена Британской империи Уолтер Смит, успевший поработать рулевым «Эвертона» и сборной Шотландии. Кстати, это был его второй опыт на тренерском мостике «джерс». Знаковая фигура в истории местного ногомяча, в общем.

Международное турне «Рейнджерс» начал домашней игрой против черногорской «Зеты» (2:0), в ответной игре хватило минимальной победы. К сожалению, поединок в Подгорице был отмечен не эстетикой игры, а некрасивым поведением группы местных болельщиков: некоторые фаны проявили расизм по отношению к игрокам гостей ДаМаркусу Бизли и Жану-Клоду Даршевилю. Это выразилось уханьем и свистом. «Зета» была оштрафована на 9000 фунтов стерлингов.

Следующим соперником по квалификации стала сербская «Црвена Звезда». В той команде играли Душан Анджелкович, Сегундо Кастильо и Огнен Короман. Голевого раздолья не получилось: минимальная победа шотландцев дома и безголевая ничья в гостях.

Хозяева «Айброкса» попали в группу Е с «Барселоной», «Лионом» и «Штутгартом». В 1-м туре «джерс» одолели действующих чемпионов Германии — "швабов"(2:1). Один из голов забил Чарли Адам — тот самый, который потом проведет около 30 матчей за «Ливерпуль». Но дальше — больше: следующей жертвой гордых шотландцев стал «Лион», который так и не смог придумать ни одного контраргумента против 3 мячей оппонента. И могло показаться ведь — вот она, новая золотая эра шотландского футбола. Проблема только в том, что больше в ЛЧ побед в том сезоне у «джерс» не было. Героическая нулевая ничья с «Барселоной» на «Айброкс» при почти 50 тысячах зрителей принесла парням в синем последние евроочки в том календарном году. Справедливости ради, стоит отметить что и футболисты «сине-гранатовых» были не точны в тот вечер: Роналдиньо постучал по перекладине, Месси не реализовывал вернейшие моменты, а Анри не мог сладить с верховым мячом. Хозяева тоже зря времени не теряли и позволяли себе вылазки в атаку. На той же неделе абсолютно та же конфигурация футболистов разнесла «Селтик» в дерби Старой фирмы (3:0). Но оборона «блауграны» действовала более организованно, чем их коллеги из группы атаки, хоть Начо Ново и Ко старались всеми силами сотворить сенсацию в тот прохладный шотландский вечер. А вскоре Барри Фергюсон чуть не сотворил историю, но не смог нормально подстроиться под передачу Каузина. Матч близился к концу, а местные болельщики уже предвкушали ничью в пользу своей команды. Так оно и произошло — подопечные Франка Райкарда покинули Глазго несолоно хлебавши. По итогам того сезона голландец покинет свой пост, а через некоторое время у него появится возможность возглавить ЦСКА , но вместо него в Москву отправился Зико.

В ответной игре на чудо сильно полагаться не приходилось. Анри и Месси уже в первом тайме своими голами извинились перед болельщиками за свою неточность в предыдущей игре. Первый сейв Виктора Вальдеса в той игре случился лишь на 82-й минуте после удара Даршевиля. Каталонцы еще больше владели игрой, чем в предыдущей встрече этих команд. После этого парни из Глазго все еще имели шансы на лигочемпионскую весну — нужно было опередить "Лион”, но перед этим предстоял выезд в Германию.

В гостях у «швабов» шотландцы начали резво — Адам отличился уже на 27-й минуте, Но Какау и Пардо сместили чашу весов в пользу своей команды. Фергюсон ближе к концу встречи установил равенство на табло, но великолепный Чиприан Марица принесет «Штутгарту» последнюю победу в той еврокампании. Возможно, в будущем мы вновь увидим настолько сильный и классный «Штутгарт». В параллельной игре «Олимпик» смог скатать зубодробительную ничью с «Барсой». Таким образом, «Рейнджерс» нужно было не проиграть в Шотландии, чтобы весной вновь послушать гимн Лиги чемпионов.

Но что-то пошло не так. Гову открыл счет уже на 16-й минуте — уже «звоночек». МакГрегор старался тянуть время, как мог (даже рефери сделал ему замечание), однако это не помогло. Оборону хозяев в тот вечер кошмарили Карим Бензема и Бен Арфа, «Рейнджерс» толком и не владели инициативой. Некоторые зрители ушли на перерыв раньше, чем футболисты, что, возможно, в какой-то степени деморализовало команду. Во второй половине встречи характер игры не изменился, а Бензема оформил дубль, отличившись на 85-й и 88-й минуте. Чувствительное поражение, хотя у "джерс” порой такое в ЛЧ происходит.

Кубок УЕФА "Рейнджерс” наш возьмет?

Лига чемпионов в том сезоне для «Рейнджерс» закончилась, но еще оставался Кубок УЕФА . Второй по значимости европейский турнир начался для «джерс» с «Панатинаикоса». Греки вышли в 1/16 финала из группы с «Атлетико», «Абердином», «Копенгагеном» и московским «Локомотивом». Лишь на 1 пункт афинский коллектив пропустил вперед «матрасников».

Матч в Глазго получился безголевым, а в ответной игре шотландцев спас мяч Ново под занавес встречи, правило гостевых голов сыграло на руку парням в синем. В следующей стадии банда Уолтера Смита вновь встретится с немцами — «Вердером», который тоже вылетел из ЛЧ . На сей раз Чарли Адаму и Ко предстояло зарубиться с командой, которая по итогам сезона возьмет «серебро» Бундеслиги.

Первый матч принимал «Айброкс», и это был не самый приятный вечер для голкипера гостей Тима Визе. Каузин отправил мяч в 35-метровый полет, и сперва казалось, что немецкий голкипер не подвел. Но оказалось, что Визе переправил мяч по-волейбольному себе за шиворот. Пожалуй, Глазго в тот вечер был лидирующим городом по числу людей, одновременно схватившихся за голову. На этом проблемы стража ворот бременцев не закончились: на 48-й минуте Стив Дэвис воспользовался тем, что Визе после очередного удара отбил мяч прямо перед собой. Кстати, Дэвис тоже был в составе «джерс» на финал Лиги Европы-2022. У хозяев возникло еще немало моментов, которые, возможно, заставили оппонента выдохнуть после финального свистка, ибо расслабиться этот матч не давал. На будущем рестлере Визе лица не было, после игры он покидал поле, опустив голову, но оставалась еще ответная игра. В ней ему вновь доверили место в составе.

Во втором матче Диего принес-таки «Вердеру» победу, но счет матча остался минимальным. И в этой встрече инициативой скорее владели немцы, но Аллан МакГрегор перевоплотился в каменную стену, что и вывело «джерс» в 1/4 финала. Кстати, финалисты того розыгрыша Кубка УЕФА на двоих выбили сразу 3 немецких коллектива из турнира — у «Зенита» это были «Байер» и «Бавария», помимо этого, в группе петербуржцы еще и с «Нюрнбергом» встречались.

Поспорить за выход в полуфинал пришлось со «Спортингом». Лиссабонцы не нашли себе места в группе ЛЧ с МЮ , «Ромой» и киевским «Динамо». В Кубке УЕФА «львы» уверенно справились с «Базелем», после чего не без труда прошли «Болтон». Теперь им предстояла проверка еще одной британской командой.

В первой игре команды присматривались друг к другу, они поберегли голы к следующему очному поединку. На «Жозе Алваладе» все прошло огненно, а голы Даршевиля и Уиттакера поставили в этой истории «джерс» многоточие, тогда как для «Спортинга» это стало точкой.

Полуфинальные игры с «Фиорентиной» стали бенефисом обороны: ни одного гола за обе встречи. Но в серии пенальти шотландцы вырвали путь в финал, до этого «джерс» выходили в финал международных турниров в 1972-м, одолев в финале Кубка обладателей кубков московское «Динамо» (3:2).

Ну, а дальше чемоданы, билеты, Манчестер, «Зенит» — эту историю мы хорошо помним.

Послесловие

Британские СМИ подвели итог той игры следующим образом:

После гола Игоря Денисова «Рейнджерс» бросился отыгрываться, но «Зенит» был лучше в ключевых моментах. Константин Зырянов поставил точку в вопросе о победителе. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА , а мечта «Рейнджерс» была разрушена.