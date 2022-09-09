Вручала кубок мира и не сознавалась, за кого болеет в АПЛ. Ушла из жизни королева Елизавета II

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Прожила почти век, видела много хорошего футбола.

Симпатизировала «Вест Хэму» из-за Рона Гринвуда

На девяносто седьмом году жизни ушла королева, которая правила в Великобритании семьдесят лет. Когда Лиз родилась, англичане активно спорили, крут ли Муссолини и стоит ли слушать главного фашиста Англии – Освальда Мосли. Но первыми разобрались, кого бить. Елизавета не застала первую мировую войну, которую ее дед Георг V выиграл при поддержке американцев и французов. А вот зверские бомбардировки нацистами Ковентри Елизавета встретила как наследница престола, дочь заикающегося короля Георга VI.

Ее папа стал последним монархом Индии. Елизавета не стала шальной императрицей заморских земель. Огромная азиатская страна получила независимость, как и ряд других колоний. После смерти отца в 1952 году престол перешел к молодой женщине. Когда в подростковом возрасте человек переживает страшную мировую войну, то порой закаляется как сталь. Бабушка оказалась крепкой, прожила больше 96 лет. Вдумайтесь, Елизавета встречалась с 14 разными президентами США .

Представьте, скольких чудаков выслушала. А вот легендарного тренера «Вест Хэма» Гринвуда слушать любила, ее поразила эрудированность наставника. Бродили слухи, что молодой королеве нравятся модники из Зеленой улицы. Но королева зажала себя протоколами и правилами, не афишировала футбольные вкусы. Вероятно, в молодости болела за «Вест Хэм», который Гринвуд привел к победе в Кубке обладателей кубков в 1964 году. То были славные времена для футбольной Англии.

Вручала кубок мира, болела во дворце за «Арсенал»

Именно капитану сборной и «молотобойцев» Бобби Муру королева в 1966 году вручила кубок мира. Но если бы не пес Пиклс, то британцы пережили бы большой позор накануне домашнего чемпионата. «Золотую Нику» — старый кубок мира, украли в январе накануне турнира. Пять полисменов сторожили трофей в Лондоне, а рядом проходила выставка марок стоимостью в три миллиона фунтов. В воскресенье 20 марта охрану сняли, ведь выставка не работала.

Полицейские решили, что у них тоже выходной — вор просто зашел и забрал главный трофей для сборных. Дальше пытался через президента «Челси» потребовать выкуп в 15 000 фунтов, но посредник был пойман. Про кражу узнали, Англия избежала позора, поскольку подельники задержанного вора испугались последствий, завернули кубок в газету и выбросили в Нортвуде, южном Лондоне. Дэвид Корбетт выгуливал пса Пиклса и тот случайно нашел трофей.

Мужчине подарили деньги на дом, а Елизавета не осталась с пустыми руками на «Уэмбли» после скандальной победы Англии над ФРГ в финале кубок мира. А вот спустя тридцать лет британка вручила кубок Европы немцам, уже объединенным после крушения Берлинской стены. Закольцевала историю крупных турниров для сборных, но о любимом клубе молчала как партизан. Скорее всего, Елизавета II болела за «Арсенал», как и многие в королевской семье.

Это принц Уильям выделывается, поддерживает «Астон Виллу», а новый король Чарльз – сын Елизаветы, не силен в футболе и хвалил «Бернли», поскольку занимается благотворительностью в местах базирования клуба. Слухи о поддержке «Арсенала» участились, когда Елизавета II приняла команду Венгера, крайне редкое событие. Королева в юности вручала Кубок Англии на «Уэмбли», ее наследники этим тоже занимались. Но прием именно «Арсенала» — намек.

Тогда открывали новый стадион «Арсенала», но из-за болей в спине Елизавета не смогла присутствовать, отправила мужа. Но так хотела повидаться с Венгером, Сеском и компанией, что устроила чаепитие. У королевы был вкус на футболистов. Она точно знала, кто такой Фабрегас, а когда-то болела за Дениса Комптона, вингера «канониров» послевоенного периода. Но все официальные запросы в Букингемский дворец по поводу симпатий королевы встречали ответ: «Знать не положено».

Карл III будет топить за Саутгейта и Англию в Катаре

Когда семьдесят лет назад умер отец королевы, то хоккейные и регбийные матчи перенесли. А вот в футбол в высшей лиге играли. Сейчас, учитывая, что отношение к монаршей семье неоднозначное – часть британцев злит, что приходится платить деньги на содержание королевской рати, вряд ли рискнут собирать полные арены. Вместо почтительного гимна «Боже, храни королеву» могут услышать нелицеприятные заряды. Хотя конкретно Елизавету скорее уважали, чем не любили.

В отличие от внуков, один из которых ушел в блогерство с женой – языкатой актрисой «категории В» из США , старенькая королева держалась достойно. Не лезла в политику прямо, что выручало многократно – если что, виноваты премьер-министры. Оставалась мостиком во времена, когда наркомана Гитлера первым предложил утопить выпивоха сэр Уинстон Черчилль.

Только стычка с родиной великого Марадоны закончилась для нее победой в войне за Фолклендские острова, но поражением на футбольном поле в знаменитом четвертьфинале чемпионата мира в Мексике. Сборную Англии королева вряд ли после 1966 года сильно любила. Братцы Чарльтоны, Мур, Стайлз, Херст и Бэнкс олицетворяли старую добрую Англию, все они, вместе с королевой, были детьми и подростками большой войны. Новые поколения ее вряд ли впечатляли.

Видно было, что королеве нравится Бекхэм. Скорее всего, внешне, ничто земное монарху не чуждо. Но на домашних Евро-96 и Евро-2020 Елизавета не увидела чемпионский кубок в руках капитана сборной Англии. Теперь очередь ждать у Карла III – такое королевское имя взял вчерашний принц Чарльз. Если Саутгейт вдруг сотворит чудо в Катаре, то кубок мира во дворце встретит уже не женщина. К слову, о наследии. Елизавета – внучатая племянница Николая II.