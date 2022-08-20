ЦСКА и «Динамо» в еврокубках сезона 12/13. Вспоминаем московские клубы в Лиге Европы

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сегодня, 17:37

Дорога вышла короткой.

Стокгольмская неудача

ЦСКА вступил в сезон 2012/13 в ранге бронзового призера переходного сезона чемпионата России. Мощная команда Леонида Слуцкого в прошлом сезоне навязала «Зениту» серьезную конкуренцию за золотые медали РФПЛ , обыгрывала в гостях «Интер» и даже не уступала дома «Реалу». Красно-синие цвета защищали Сейду Думби, Вагнер Лав, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и много других качественных исполнителей. Вагнер покинет команду в январе 2012-го, вернется он туда через год. Кстати, он еще играет.

Перед началом весеннего этапа сезона 2011/12 парни Слуцкого занимали уверенное второе место, на 2 очка отставая от «Зенита», до 21-го тура они и вовсе лидировали. Но по итогам весеннего отрезка ЦСКА откатился на 3-е место, отстав от «Спартака» на 2 пункта.

Перед новым сезоном 2012/13 в команду пришел Марио Фернандес и Расмус Эльм. Вкатился в сезон армейский клуб неоднозначно: дома минимально обыграли «Ростов», но потом получили два поражения по 1:3 от «Амкара» и «Зенита». Но после этого команда смогла нащупать свою игру, чему доказательством служат победы над крепким «Анжи», который в том сезоне обыгрывал «Ливерпуль», и разгром «Мордовии» со счетом 3:0. Английскому клубу в том сезоне досталось и от «Зенита».

В раунде плей-офф Лиги Европы «армейцам» предстояло сразиться со шведским АИКом. Один шаг до группового этапа. Шведский клуб квалифицировался в турнир как серебряный призер национального первенства. Первая игра прошла в Стокгольме. «Армейцы» добыли достаточно трудовую победу, минимально обыграв оппонента за счет гола Кейсуке Хонды.

Перед ответной игрой было понятно, что минимальная победа в предыдущем матче не снимает все вопросы о победителе, расслабляться было рано. При прочих равных, у ЦСКА были все предпосылки для выхода дальше, а дома и стены помогают. Но уже на 7-й минуте «красно-синие» пропустили. Форвард АИКа Кваме Карикари отличился, обманув оборонительные построения москвичей. Затем Александр Цауня получил травму, вместо него нам поле появился Понтус Вернблум, который должен был добавить стабильности в центр поля. Разумеется, ЦСКА на всех порах стал рваться в атаку, но удары Тошича, Хонды и Фернандеса не попадали в цель. Во втором тайме «армейцы» не сбавили обороты, Ахмед Муса имел два верных момента, но конвертировать это в преимущество команда не смогла. А в самом конце встречи игрок гостей Мартин Лоренцон удвоил преимущество шведского коллектива. ЦСКА покинул еврокубки. АИК попал в группу F, где занял последнее место в квартете с «Днепром», «Наполи» и ПСВ . По итогам сезона ЦСКА стал чемпионом страны, взяв еще и национальный Кубок.

«Динамо» неудачно вошло в сезон

«Бело-голубые» в предыдущем сезоне претендовали на медали чемпионата, финишировав по итогам первой части переходного чемпионата на 3-й позиции. Но в итоге команда заняла 4-ю строчку пропустив на один пункт вперед ЦСКА .

В начале августа Сергей Силкин покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения в матче 3-го тура со «Спартаком» (0:4). Тренер прокомментировал свое решение:

Как только закончился матч, я понял, что пора решиться на такой шаг. Мне просто стыдно за тот футбол, который мы показали против «красно-белых», я должен извиниться перед болельщиками «Динамо» за то, что они стали свидетелями подобного события.

Первый матч в 3-м отборочном раунде Лиги Европы динамовцы не проиграли (2:2). Оппонентом выступил шотландский «Данди Юнайтед», занявший 4-е место по итогам прошлого сезона национального первенства. Дмитрий Хохлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера, при нем в ответной игре москвичи разгромили соперника со счетом 5:0. Уже на 2-й минуте Игорь Семшов открыл счет, Александр Кокорин и Артур Юсупов упрочили лидерство команды к концу первого тайма. В конце матча Александр Сапета оформил дубль, что позволило москвичам ворваться в следующий раунд отбора.

Вскоре команду возглавил Дан Петреску, ему предстояло проделать большую работу: коллектив Кокорина, Кевина Кураньи, Балаша Джуджака после 5 туров занимал уверенное последнее место в РФПЛ , но в Европе можно было показать себя с лучшей стороны, на пути оказался немецкий «Штутгарт».

Немцы начали тот евросезон сразу с 4-го раунда отбора ЛЕ как команда, финишировавшая на 6-й позиции в Бундеслиге.

Первый матч «Динамо» сыграло в Германии на «Мерседес-Бенц-Арене». Матч напоминал перетягивание каната, тот самый случай, когда жребий свел примерно равные команды. Такие игры ведутся до первой ошибки. Так произошло и в этот раз. На 71-й минуте Тим Хоогланд плотно пробил по воротам гостей, но Антон Шунин отбил мяч перед собой, что привело к добиванию со стороны Ведада Ибишевича. Босниец явно вошел во вкус, оформив дубль уже в компенсированное время. Пожалуй, «Штутгарт» выиграл тот матч не только потому, что оказался сильнее, но еще и из-за перестроений в составе гостей, как на поле, так и за его пределами. Дан Петреску уже в первом тайме заменил Мисимовича на Семшова, но это не сработало.

Перед ответной игрой «Динамо» наконец-то одержало первую победу в чемпионате, одолели «Локомотив» (3:2). В психологическом плане этот матч должен был вселить надежду в «бело-голубых», ибо после 0:2 в Германии ее не хватало.

Перед матчем предполагалось, что немцы отдадут инициативу и просто будут играть по счету. Однако «швабы» решили действовать более решительно. Выстояв после атак хозяев немцы раз за разом решительно наступали на ворота Шунина. Во второй половине игры «Динамо» продолжило атаковать, но удачи хозяевам не хватало. А затем все тот же Ибишевич на 64-й открыл счет. Вот тогда немцы стали играть вторым номером, что привело к голу Кокорина, однако исход противостояния сложился не в пользу московского клуба.

Жизнь после еврокубков

Теперь динамовцам необходимо было справляться с трудности в лиге, даже рулевой Дан Петреску заявил в сентябре, что главное — не вылететь из лиги.

Пффф… Я всегда говорю правду, потому меня многие и не любят. Вы видели, на каком мы месте? На дне! Мы самые последние после семи туров! Поэтому наша задача — не вылететь. Если получится помимо этого добиться чего-то большего, это будет фантастический результат. А попутно со спасением «Динамо» от вылета постараемся кое-что построить. И могу сказать с уверенностью: если Петреску дадут время, он построит команду.

Тем не менее «Динамо» смогло войти в тонус, с ноября и до конца сезона команда потерпела лишь одно поражение в чемпионате России — от «Алании» в 29-м туре (0:1). «Бело-голубые» показали достойный отрезок, финишировав на 7-м месте, что, учитывая начало сезона, вполне неплохо.

«Штутгарт» занял второе место в крепкой группе со «Стяуа», «Копенгагеном» и «Мольде». В 1/16 финала «швабы» справились с «Фенербахче» (1:1 и 2:0), но на следующей стадии не смогли ничего противопоставить «Лацио» (1:5 общий счет).