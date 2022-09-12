Рубиновые слёзы. Казань чуть не обыграла действующего победителя ЛЧ

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вчера, 17:09

Команда была близка к трофею.

Начало пути вышло впечатляющим

Мы завершаем цикл публикаций о евросезоне российских клубов сезона 12/13. Сегодня речь пойдет о казанском «Рубине», который в том сезоне прошел по сетке плей-офф дальше остальных отечественных клубов. В том составе выступали Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин, Сесар Навас, Кристиан Ансальди, Александр Рязанцев, братья Еременко, Гекдениз Карадениз, Бибрас Натхо, а также Владимир Дядюн. Команда усилилась летом Саломоном Рондоном, Янном М'Вила, а также Гекханом Тере.

Переходный сезон Премьер-Лиги 2011-12 казанцы завершили на 7-м месте, но по итогам второго этапа смогли подтянуться на 6-ю строчку, но приятный бонус в виде завоевания Кубка России позволил коллективу Курбана Бердыева выйти сразу в групповой этап Лиги Европы.

«Рубин» попал в группу Н с «Интером», «Партизаном» и «Нефтчи». В первом туре предстояло ехать в Милан. «Нерадзурри» вошли в турнир в ранге 6-й команды Италии по итогам предыдущего сезона. Команда Хавьера Дзанетти, Андреа Раноккьи, Эстебана Камбьяссо, Диего Милито и Антонио Кассано. Банда Андреа Страмаччони начала свой путь с хорватского «Хайдука». Победа 3:0 в первой игре не сняла всех вопросов, в ответной игре парни из Сплита победили со счетом 2:0. Дальше не прошли, но одолели «Интер»! С румынским "Васлуем” тоже все прошло не так просто: 2:0 и 2:2.

Матч с итальянцами российский клуб начал лихо: уже на 17-й минуте Александр Рязанцев добил мяч в сетку с пенальти, Ливайя к перерыву счет сравнял. На 84-й Рондон вновь вывел гостей вперед, а Юто Нагатомо спас свою команду от поражения. Курбан Бердыев остался недоволен таким исходом:

Недоволен результатом. В целом мы играли неплохо. Контролировали мяч. «Интер» усилил атаку заменами, но голевых моментов у по сути миланцев не было. Однако мы все-таки пропустили… Жаль, что упустили победу. Но я благодарен ребятам за проведенный матч.

Во втором туре последовала достаточно будничная победа над «Партизаном», в параллельной игре миланцы обыграли «Нефтчи», в турнирной таблице группы установилось двоевластие.

В домашнем матче с «Нефтчи» казанцы противостояли не только гостям из Азербайджана, но и суровым погодным условиям: температура воздуха была близка к нулю. Курбан Бекиевич выпустил в бой испанскую связку центра обороны, Роман Еременко отсутствовал из-за повреждения голеностопа. Основным тружеником атаки, обострявшим ситуацию у ворот гостей, стал Карадениз. Уже на второй минуте турок создал шикарный момент для Алана Касаева, но тот промахнулся. Казанцы предприняли еще несколько попыток взятия ворот, а на 16-й минуте связка Карадениз-Касаев все-таки обналичила свои атакующие инвестиции голом, который станет победным. После перерыва команда из Баку предприняла немногочисленные попытки сравнять счет, но это успехом не увенчалось.

Такой же результат «Рубин» получил в Баку. Что любопытно, гол вновь был забит на 16-й минуте, на сей раз отличился Владимир Дядюн.

22 ноября настал момент истины: казанцы принимали «Интер». «Нерадзурри» привезли не самый основной состав, хотя состав оставался достаточно крепким: Паласио, Дзанетти и Филипе Коутиньо и Раноккья играли. Ворота защищал словенец Вид Белец, Хандановича не было в заявке. Хозяева сразу взяли дело в свои руки (точнее ноги), уже на 2-й минуте открыв счет в матче голом Карадениза. В самом начале второго тайма Гаргано пальнул метров с 40, Рыжиков вытянул мяч, летевший под самую перекладину. На 65-й Паласио получил пас, который прошил всю оборону казанцев, но после удара штанга как будто примагнитила мяч. Момент, который заставил схватиться представителей обеих сторон. Казанца ответили мощно: на 86-й Рондон проскользнул мимо обороны «Интера», после чего бильярдным ударом поразил ворота словенского вратаря. Мяч отскочил от штанги, что внесло свою толику драматизма. На этом хозяева не успокоились, Рондон в компенсированное время оформил дубль, замкнув изящную передачу Карадениза. Таким образом, за тур до конца "Рубин” выиграл группу. Матч с «Партизаном» в Сербии стал чистой формальностью, турнирные расклады группы были уже понятны. «Рубин» и «Интер» вышли в 1/16 финала.

Испанский поход

Зимой казанцев покинул Сальваторе Боккетти — новым клубом итальянца стал "Спартак”. В РФПЛ «Рубин» находился в середине таблицы, сбрасывать со счетов внутреннее первенство тоже нельзя было — еврокубковые места — конкурентная среда, а через Кубок России уже было не попасть — еще в сентябре команда потерпела поражение от «Енисея».

В 1/16 финала российскому клубу сразу достался «Атлетико» — действующий победитель турнира. Куртуа, Фалькао, Годин, Диего Коста — классных исполнителей в той команде хватало. А еще это был первый полноценный сезон Диего Симеоне у руля «матрасников». Настрой казанцев на эту игру наиболее емко выразил Бердыев:

Правильно считают «Атлетико» фаворитом в нашей паре. Но мы уже играли и с более сильными соперниками, поэтому никакой неуверенности в своих силах у нас нет. Диего Симеоне (главный тренер «Атлетико») был интересен мне еще по Аргентине, он был достаточно квалифицированным и сильным футболистом. За его работой в Аргентине следить было очень приятно. Было интересно, как он проявит себя в Европе. Что касается «Атлетико», то живьем наши специалисты просматривали три матча. Хотя мы практически за всем чемпионатом Испании следим.

Первая игра проходила в Мадриде. Уже на 6-й минуте Карадениз голом выразил намерения гостей. Разумеется, Мадрид хотел вернуться в игру, но удача сопутствовала «Рубину». До 45-й минуты. Роман Шаронов получил втроую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Пабло Орбаис на 90+4-й поставил точку в первой главе противостояния этих команд.

Все домашние игры евровесны в том сезоне «Рубин» проводил в «Лужниках» из-за соответствующей рекомендации УЕФА , а также для того, чтобы уберечь газон Центрального стадиона, который был назначен главной ареной на время проведения XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани.

Бэкграунд встречи был для казанцев как человек с молоточком: в «Лужниках» «Рубин» уже вылетал от «Твенте» двумя годами ранее, но это уже история.

Испанцы сразу рванули в атаку, заставив поклонников казанской команды поискать в кармане Валидол, но мяч летел мимо ворот Рыжикова, а опасные угловые так и не были обналичены в качестве преимущества на табло. Казанцы храбро оборонялись, но в атаке не были столь же инициативны. К перерыву команды ушли при равенстве в счете, в сетке ворот обоих коллективов побывал лишь морозный московский воздух.

Ближе к 60-й минуте Рондон выступил в качестве наконечника достаточно перспективной атаки, но гола не случилось. «Матрасники» тоже предприняли вылазку, но мяч прилетел в рекламные щиты. Понервничать все же пришлось: Навас получил удаление, а Фалькао вывел мадридцев вперед, но «рубиновые» все же смогли выгрызть победу по сумме двух встреч. Точнее всего это описал Курбан Бекиевич:

То, что мы прошли «Атлетико», дорогого стоит. Благодарен игрокам, многие играли не на своих позициях, плюс почти вся группа атаки травмирована. Есть удовлетворение от того, что взяли верх над одним из лучших клубов Европы.

Испанские приключения «Рубина» продолжились, ибо в 1/8 финала оппонентом выступил «Леванте». И снова первая игра проходила на Пиренеях, но на сей раз на востоке полуострова.

Команда с 11-го места Ла Лиги сделала ставку на еврокубки, и до поры до времени у нее это получалось. Это была встреча двух оборон, тот самый случай, когда матч идет до первой ошибки. В атаке «лягушки» выставили Обафеми Мартинса, который еще недавно гордо носил рубиновую футболку. В целом, игра получилась не особо событийной, под занавес встречи Натхо и Рондон знатно испугали оппонентов, но мяч от головы венесуэльца попал в перекладину.

Во второй игре командам тоже не хватило 90 минут, чтобы порадовать зрителей голами, но победитель все-таки должен был определиться, поэтому дополнительное время по итогу оказалось необходимой мерой. Рондон на 100-й и 112-й отличился, став одним из лучших бомбардиров турнира. «Рубин» остался единственным российским клубом в Европе.

А дальше — больше, дальше — «Челси». Действующий победитель Лиги чемпионов, если что.

Казанцы подошли к первой игре на «Стэмфорд Бридж» без особых потерь, а хозяева из-за плотного календаря были вынуждены прибегнуть к ротации: Оскар и Эден Азар остались в запасе, Бертранд заменил травмированного Коула. Казанцы старались сделать игру максимально густой и некомфортной для соперника, но уже на 16-й минуте Давид Луис отправил сногсшибательный пас на Фернандо Торреса. Испанец подработал мяч, после чего, сидя на газоне, вывел свою команду вперед. «Рубин» мог рассчитывать лишь на возможность ударить издали, но Петра Чеха таким особо не удивить. Виктор Мозес на 32-й удвоил преимущество «синих», что четко иллюстрировало расклад сил в матче.

На 41-й минуте помощь пришла откуда не ждали: Джон Терри рукой сыграл в своей штрафной площади, что привело к пенальти. Бибрас Натхо не оставил шансов Чеху. Во втором тайме на поле вышел Рондон, но результативными действиями он не запомнился. Рубиновая оборона не справлялась с синим натиском: фланговая передача от Хуана Маты на Торреса, а тот спокойно оформил дубль. Да, снова на пути «Рубина» оказались испанцы, хоть и в несколько ином смысле. Поражение со счетом 1:3 не особо радует, но гостевой гол являл собой надежду на лучшее. Место встречи — Москва.

Надо сказать, с «Лужниками» связаны не самые приятные воспоминания и у «Челси» — поражение в финале Лиги чемпионов в 2008-м от «Манчестер Юнайтед» еще было относительно свежо в памяти. Возможно, это как-то сказалось на игре против казанцев.

«Синие» в том сезоне не особо радовали своих болельщиков: вылет из группы ЛЧ с «Ювентусом», «Шахтером» и «Норшелланом», а также поражение в финале клубного чемпионата мира от «Коринтианса» не вселяли оптимизма, за чемпионство команда тоже уже не боролась. Лига Европы стала отдушиной для «аристократов».

На 4-й минуте Торрес открыл счет. Назад пути не было, номинальные хозяева бросились в атаку. Маркано сравнял счет на 51-й, но Мозес вновь вывел лондонцев вперед через несколько минут. Карадениз снова установил равенство на табло к 62-й минуте. Левый фланг обороны лондонцев оказался неэффективен. У казанцев появилась вера в себя. Игра давалась, в запасе оставалось около получаса времени. Казанцы пошли в атаку, Маркано мог головой переправить мяч в ворота и вывести свою команду вперед, но точность в тот раз подвела. На 75-й минуте Натхо вывел команду вперед. Забить один гол за 15 минут — по такой игре задача выполнимая, и коллектив Бердыева был близок к ее выполнению. На 81-й Рондон головой точно подправил мяч в ворота оппонента, но мяч точно прилетел в перчатки Чеха. На этом рубиновый европоход закончился. «Челси» в итоге выиграет ту Лигу Европы, обыграв в финале «Бенфику».

Послесловие