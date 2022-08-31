18-летний сын чемпиона России забил за «Спартак». Ждём династии в РПЛ, их не хватает

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сегодня, 11:53

Павел идёт по стопам отца – четырехкратного чемпиона.

Павел Мелешин – результативный форвард

Абаскаль обкатал в кубковом матче с «Крыльями Советов» молодежь и резервистов. Игровое время получили Рассказов, Пруцев, Маслов, а в атаке вышел 18-летний дебютант Павел Мелешин. Его отец Алексей четыре раза выигрывал чемпионат России в составе «Спартака» в девяностых годах, давно воспитывает новых игроков для «красно-белых». Теперь его 18-летний сын Павел не просто дебютировал, а забил победный мяч.

Мелешин – результативный форвард, наколотил 28 мячей в 25 играх юношеской лиги. Его отец выступал в полузащите, такой результативностью не отличался, но старался соответствовать уровню «Спартака» Романцева. Запомнился фанатам, когда сделал ассист на Тихонова в золотом матче против «Алании», не позволил Газзаеву выиграть два титула подряд. Еще Алексей создал камбэк против «Кроации», забил первый мяч, а добил хорватов гол Аленичева.

Сын Мелешина сыграл в кубковом матче, ведь Николсон получил дисквалификацию. Но «Спартак» подписал Бальде, сенегальский форвард может сформировать тройку в атаке с Промесом и Соболевым. Мозес в лазарете, к Игнатову копятся вопросы. Павел Мелешин найдет игровое время, выходя на замену. Как минимум сыграет в кубковых матчах, особенно если Николсон уйдет в ближайшие дни.

Но Павлу нужно расти, чтобы не затеряться, как его 22-летний брат Алексей-младший. Чутье у форварда есть, не повторит ошибки выпускников академии «Спартака» — в истории клуба появится первая династия заметных футболистов. Отец сыграл 90 матчей за «красно-белых», у сына пока первый. Еременко, Смирновы и Абдураимовы династии в клубе не создали. Сыновья легендарных «спартаковцев» девяностых тоже не доросли до основы.

В России мало успешных футбольных династий

Доказательство, как история издевалась над поколениями – надо было выжить, а не думать о семейном бизнесе или профессии. У Яшина не было у него сына-вратаря, чтобы создать клан спортсменов, как получилось у Мальдини. Внук Льва Ивановича – Василий Фролов, не вырос в мощного профессионального голкипера, теперь пробует стать тренером. У Евгения Ловчева-младшего были матчи за сборную Казахстана, но в «Локомотиве» не заиграл. Да и старший Ловчев – футболист советской эпохи, а не звезда высшей российской лиги.

Отцы и дети есть, но впечатляющих династий мало. Помним разве Федотовых и Шустиковых. На более скромном уровне можно найти отцов и детей, но это как сравнивать двух Михаилов Месхи. Грузинский папа – чемпион Европы, а сын не задержался в «Спартаке» после чемпионства. Зато позже хватало братьев – Березуцкие, Миранчуки, Кержаковы, Габуловы, Погребняки, Харины, Комбаровы и многие, многие другие. Теперь растут детки звезд девяностых, многих отдали в футбольные секции, но историй большого успеха пока нет, да и не было.

Виктор Панченко играл за КАМАЗ , его сын Кирилл вечно лупил по воротам в составе ЦСКА и «Динамо». Но у атакующего хавбека и форварда один матч за сборную России. Намного больше игр у Дмитрия и Дениса Черышевых, но второй вырос в Испании, ищет себе клуб в Италии, а в РПЛ не играл вообще. Надежда на новое поколение? Михаилу Тихонову всего 24 года, а перешел в «Родину», даже на уровне «Химок» не заиграл. Сын Юрана явно не равен отцу по классу. Игорь Хохлов не продолжил дело отца на высоком уровне в РПЛ .

Дети Алексея Еременко стали гражданами Финляндии. Алексей, Роман и Сергей не подходят для основания российской футбольной династии в РПЛ . У Семака сто детей, братья Сергея были футболистами, а вот сыновья вряд ли окажутся настолько крутыми на футбольном поле. Ни Мостовой, ни Карпин, ни Титов, ни Онопко не воспитали сыновей, которые по классу превзойдут их самих на поле и будут в сборной России.

На поле много сыновей легенд, но мало выдающихся

Футболу много лет, дико популярный, поэтому некоторые игроки оказались круче своих добротных отцов — Мальдини, Бускетс, Лэмпард, Алонсо, Верон и Форлан. Кстати, Дондиньо – отец Пеле, пытался из молочника стать знаменитым игроком, но был звездой скромного уровня. А если берем знаменитых игроков, то к их наследникам часто применяем крылатое выражение «на детях гениев природа отдыхает».

Сын Пеле не стал крутым игроком уровня «селесао». Сын Кройфа был средним игроком. Сыновья Марадоны не на слуху. Наверное, судятся за наследство с сестрами. Вряд ли сын Роналду будет крутым футболистом. Зидан наделал игроков с запасом – четыре парня в семье, но все слабенькие. Ди Стефано, Беккенбауэр, Пушкаш, Роналдо, Гарринча, Платини, ван Бастен, Бест, Барези, Зико, Герд Мюллер, Эйсебио, Роналдиньо, Сократес или Маттеус не воспитали сыновей-футболистов мирового класса.

И это еще раз напоминает нам о весе случайностей с физиологии. Нужно, чтобы родился уникальный ребенок – с определенным соотношением мышечных волокон, как у Роналду, или с особенностями, важными для оценки окружающего мира – у Месси аномально широкое поле зрения, чтобы появилась надежда на появление великого атлета. Дальше включаются социальные факторы – Роналду не спился, получив славу и деньги, ведь его отец рано умер из-за последствий алкоголизма.

Семья Месси не наплевала на его потребности, перевезла парня в Барселону, где ребенку кололи гормоны роста, которые в Аргентине оплачивать отказывались. Дальше нужна личная мотивация ребят работать. В сотне лучших игроков в истории с трудом найдете богатого с рождения, как Паоло Мальдини. Ребенок, у которого все есть, вряд ли посвятит жизнь тяжелому труду. Не хотят дети футболистов 90-х страдать ради успеха, у них многое есть по умолчанию.

Да и сам талант – случайный подарок, невозможно «прокачать» мозг, нельзя выбрать ключевые суставы или мышцы. Дети не копии своих отцов. Закономерно, что династий в футболе много, а похвастаться особо нечем. Младшие Ларссон, Клюйверт, Симеоне, Тюрамы, Веа или самый младший из Мальдини не равны отцам. Возможно, кого-то ждёт большой успех? Например, Каспер Шмейхель стал голкипером мирового класса, пускай не такого уровня, как был Петер.

Еще Федерико Кьеза, если травмы не помешают, перерастет отца Энрико. Но не ждите, что младшие Роналду и Месси станут великими. Скорее парень, чей предок незаметно бегал за мячом – как португальский дед Гризманна, окажется заметнее. В этом смысле сыну Мелешина повезло больше, чем сыну Тихонова. Величие отца не давит, как не давили класс деда и отца на Далера Кузяева, редкого в стране футболиста в третьем поколении.