По обе стороны Мерси. Уникальные игроки из «Ливерпуля» и «Эвертона»

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сегодня, 09:42

От «вражеского» капитана до вратаря-«ноунейма».

Одним из ключевых матчей минувшего уикенда в чемпионате Англии стало Мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Матч не подарил феерии, завершившись со счетом 0:0, однако обратил на себя внимание как минимум одним эпизодом. А именно – выходом в составе «Эвертона» защитника Конора Коуди. 29-летний англичанин минувшим летом удивил многих, когда перешел из «Вулверхэмптона» в «Эвертон». Не потому, что у «волков» больше перспектив, чем у «ирисок», а из-за своего прошлого.

Коуди прошел через академию «Ливерпуля», где провел долгие девять лет. А его сын уже играет в молодежной системе «Эвертона». И сам Коуди настаивает, что всегда в душе был «синим», а не «красным»:

Многие в моей семье – «синие». Мой дядя – «синий». Так что для него мой переход в «Эвертон» — предмет гордости. Я думаю, что знаю половину фанатов «Эвертона», когда мы играем на «Гудисон Парке». Потому что там все мои друзья, близкие – у всех есть абонементы. Это невероятное чувство – вернуться в Ливерпуль и играть за этот клуб.

О высочайшей степени принципиальности противостояния «Эвертона» и «Ливерпуля» знают многие. Но стоит ли говорить, что игроки, выступавшие и за один, и за другой клуб – невероятная редкость? В эпоху Премьер-Лиги таких были единицы. И мы всех их сейчас вспомним.

Ник Бармби – «Эвертон» (1996-2000), «Ливерпуль» (2000-2002)

Этот вингер попал в заголовки английских газет, когда в 1996 году перешел в «Эвертон» за рекордную для клуба сумму в 5,75 миллиона фунтов стерлингов из «Мидлсбро». Но через четыре года его история стала еще более громкой, потому что впервые со времен нападающего Дэйва Хиксона в 1959 году «Эвертон» продал игрока своим заклятым врагам.

Бармби провел на «Энфилде» два года и стал частью «Ливерпуля», который выиграл Кубок Лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА . Но многие его запомнили как первого игрока «Эвертона», проданного в «Ливерпуль», за четыре десятилетия.

Дэвид Бэрроуз — «Ливерпуль» (1988-1993), «Эвертон» (1994-1995)

Бэрроуз провел в «Ливерпуле» пять лет, но только последний год его пребывания на «Энфилде» пришелся на эпоху Премьер-Лиги. Поэтому в наш список он все же попал. Затем у Бэрроуза был недолгий период в «Вест Хэме», после чего Дэвид отправился в «Эвертон». В составе «ирисок» Бэрроуз провел всего полгода, сыграв в 23 матчах, прежде чем присоединился к «Ковентри».

Однако Бэрроуз сыграл заметную роль в исторической кампании «Эвертона» в Кубке Англии в сезоне-1994/95. В «Ливерпуле» же он оказался, перейдя туда из «Вест Бромвича» в 1988 году. Оставил не такой заметный след, как некоторые иные «перебежчики».

Дон Хатчинсон – «Ливерпуль» (1990-1994), «Эвертон» (1998-2000)

На «Энфилде» у Хатчинсона сложилось сотрудничество с родными шотландцами Далглишем и Сунессом. Но позже он не только играл за «Эвертон», а еще и был капитаном «ирисок» в какой-то момент, когда Дэйв Уотсон оказался вне игры.

Между «Ливерпулем» и «Эвертоном» были «Вест Хэм» и «Шеффилд Юнайтед», что должно было смягчить эффект от того, как Хатчинсон играл за одну и другую сторону Мерсисайда. В конечном итоге споры вокруг контракта с «Эвертоном» вынудили Дона уйти в «Сандерленд». Впрочем, в истории останется капитан «ирисок», игравший четыре года за «Ливерпуль».

Сандер Вестерфелд – «Ливерпуль» (1999-2001), «Эвертон» (2006)

В этом списке голландец Вестерфелд до недавнего времени был единственным голкипером. Позднее к нему добавится еще один. В конце 90-х этот вратарь впечатлил всех своей игрой за «Ливерпуль» в первый сезон пребывания там. Однако в следующем сезоне серия ошибок выбила его из состава. Среди тех ошибок было удаление в дерби с «Эвертоном».

Опыт игры Вестерфелда за «Ливерпуль» не помешал через несколько лет Дэвиду Мойесу, который долго руководил «Эвертоном», подписать краткосрочный контракт с голландцем. Это случилось в 2006 году, когда «ирисок» накрыла волна травм, и они потеряли вратарей. Помимо «Ливерпуля» и «Эвертона» в Англии Вестерфелду удалось поиграть еще за «Портсмут».

Абель Шавьер – «Эвертон» (1999-2002), «Ливерпуль» (2002-2003)

Очень яркий игрок сборной Португалии, который до недавнего времени тренировал сборную Мозамбика. Уж его могут помнить многие. Шавьер также может похвастаться уникальным достижением: он сыграл за обе команды Мерсисайда в дерби в одном сезоне. Шавьер порой по-настоящему зажигал и блистал.

Он забил в своем первом матче за «Ливерпуль» — против «Ипсвич Таун». А закончил карьеру Абель в «Лос-Анджелес Гэлакси» вместе с Дэвидом Бекхэмом, после чего занялся тренерской работой. И до недавнего времени он был последним игроком, перешедшим напрямую из одного ливерпульского клуба в другой.

Энди Лонерган – «Ливерпуль» (2019-2020), «Эвертон» (2021-н.в.)

Рафаэлю Бенитесу (кстати, еще один «перебежчик», но тренерский и с большим перерывом в годах) не удалось завоевать любовь на «Гудисон Парке», где он провел всего шесть месяцев, тогда как в «Ливерпуле» тренировал шесть лет. Он точно не помог себе, когда бывший вратарь «красных» Лонерган стал одним из первых новичков «Эвертона» при Бенитесе.

Но стоит отметить, что 38-летний вратарь был на скамейке запасных, когда «Ливерпуль» выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в сезоне-2019/20. А главный тренер «красных» Юрген Клопп лично вручал ему медаль победителя Премьер-Лиги в 2020 году, несмотря на то, что он не имел права на нее.

При этом после перехода в «Эвертон» Лонерган за него пока так и не сыграл. И это ставит его в уникальное положение. Вратарь успел побывать игроком обоих ливерпульских клубов, но еще не сыграл ни за один из них.