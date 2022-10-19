«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 09:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», который состоится 19 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

После громких провалов на старте сезона, «Манчестер Юнайтед» возвращается к стабильным результата и проиграл только один матч в пяти последних турах АПЛ . Команда вернула себе пятое место в турнирной таблице с 16 баллами и отстает на три пункта от «Челси». В поединке с подопечными Антонио Конте хозяевам точно не будет легко, но фактор домашнего стадионе должен помочь «красным дьяволам» побороться за положительный результат.

16 октября «Манчестер Юнайтед» не смог переиграть «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), а 13 октября минимально одолел «Омонию» в Лиге Европы (1:0).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» допустил несколько осечек в прошлом месяце, однако Антонио Конте смог настроить игру команды и последние несколько матчей в различных турнирах завершились победами «шпор». В АПЛ коллектив занимает третье место с 23 баллами и отстает от лидера на четыре пункта, что не так много после трети сыгранных поединков. Матч с «Манчестер Юнайтед» обещает быть зрелищным и неуступчивым до самого финального свистка.

15 октября «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Эвертон» (2:0), а 12 числа в Лиге Чемпионов одолел «Айнтрахт» Ф (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.45

Ничья – 3.55

Победит «Тоттенхэм» – 2.85

Статистика

«Тоттенхэм» уступил в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в семи из десяти домашних матчах за последнее время

«Тоттенхэм» проиграл три последних поединка «Манчестер Юнайтед»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Очень сложный матч для определения победителя, поэтому легче обратить внимание на статистику личных встреч и поверить в результативный поединок.