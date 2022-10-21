«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «РБ Лейпциг», который состоится 22 октября 2022 года

«Аугсбург»

Двенадцатое место занимают «фуггеры» в чемпионате Германии. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей «красно-зелёных». В 8-ом туре Бундеслиги «Аугсбург» приехал в гости к «Шальке». Уже на девятой минуте матча Демирович открыл счёт в футбольном поединке. Его дубль и гол Хана во втором тайме принесли победу «фуггерам» на выезде над «горняками». Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «волками» из Вольфсбурга. Открыв счёт первыми, «красно-зелёные» уступили на выезде «Кёльну» в игре прошлого тура.

В 1/16 Кубка Германии «Аугсбург» проиграл со счётом 2:5 мюнхенской «Баварии».

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» в турнирной таблице Бундеслиги находятся на пару строчек выше «фуггеров». На выезде «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцом» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Победой «красных» завершилась гостевая игра четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» взял верх над «Гертой». В три мяча «красные быки» выигрывали «бело-голубых» уже после первого тайма.

Со счётом 4:0 лейпцигская команда обыграла «Гамбург» в Кубке Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 5.40

Ничья – 4.50

Победит «РБ Лейпциг» – 1.59

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «Аугсбург» проиграл своим соперникам

Выигрышная серия «красных быков» длится шесть футбольных поединков подряд

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

В мае «РБ Лейпциг» одержал уверенную победу со счётом 4:0 над «фуггерами». Взять три очка в Аугсбурге будет непросто, но вполне возможно. Компания Pinnacle на победу «РБ Лейпцига» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.41.