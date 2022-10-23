Два «лица со шрамом» и «любимец» Месси. Футболисты, завершившие карьеру в 2022 году

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23 октября 2022, 15:52

Рибери и Игуаин ушли на днях.

Франк Рибери (Франция)

Шустрый Франк еще в 2006 году показал свою ценность, когда вместе с Зиданом затащил полуживую сборную Франции в финал чемпионата мира. В серии пенальти выиграли итальянцы, но вингер «Марселя» стал мировой звездой. И оставался ею, ведь 12 лет играл за грозную «Баварию». Покорил Лигу чемпионов. Не сумел откусить у Роналду и Месси «Золотой мяч», как теперь сделал Бензема, хотя претендовал на приз в 2013-м. Рибери решил не завершать карьеру рано, пожил с семьей в Италии. Теперь решает, что делать дальше. Может остаться в «Салернитане» в качестве функционера.

Марк Нобл (Англия)

В футболе мало игроков, выступавших всю карьеру за один клуб. И Нобл в этот список не входит, из родного «Вест Хэма» — попал к «молотобойцам» из школы «Арсенала», отправлялся в аренду в юности, как Кейн из «Тоттенхэма». Но Марк связал себя с «Вест Хэмом» на более чем два десятилетия. Имеет полное право считать себя символом клуба, который знавал как плохие, так и терпимые времена в новом веке. Нобл ни разу не сыграл за первую сборную Англии, но стал уважаемым хавбеком, одним из символов АПЛ своей эпохи. 2 января 2023 года Нобла назначат спортивным директором «Вест Хэма». Не премьер-министр, конечно, но тоже важная должность в Лондоне.

Марсель Шмельцер (Германия)

Парень из знаменитого благодаря своему праву Магдебурга игрок одного клуба, в отличие от Нобла. Шмельцер всю взрослую карьеру посвятил «Боруссии» Д, за которую играл с 2008-го по 2022-й. Попал в основу в год, когда появился Клопп. «Шмелей» спасли от банкротства к тому времени, но никто подумать не мог, что спустя три года молодой тренер станет чемпионом Германии вместе с Вайденфеллером, Хуммельсом, Суботичем, Шахином, Кубой и Левандовским. Шмельцер разминулся с победой Германии на чемпионате мира – слева в основе играл будущий футболист «Локомотива», центральный защитник Хеведес. Но в составе «Боруссии» Д Марсель наигрался, трофеями обзавелся – два чемпионства десять лет назад открыли путь к вечному царствованию «Баварии».

Джек Уилшир (Англия)

Лучший молодой игрок Англии в 2011-м, в отличие от Нобла, играл за «Трех Львов». Но ни в «Арсенале», ни в других клубах – в том числе, в «Вест Хэме», не получили того Уилшира, на которого рассчитывали, насмотревшись на взросление Сеска Фабрегаса и других воспитанников школы Венгера. Но это нормально, Уолкотт тоже поначалу покорял всех скоростью, попал в сборную Англии, но стать суперзвездой АПЛ не сумел. А Уилширу мешали травмы. Джеку всего тридцать лет, но даже в Дании за «Орхус» работать стабильно не смог. Хавбек завершил карьеру, вспоминая кубки с «Арсеналом», участие на ЧМ в Бразилии и капитанскую повязку в главном клубе жизни. Жаль, что не стал тем, кем мог.

Карлос Тевес (Аргентина)

Два чемпиона с изувеченным в детстве лицом ушли в один год. Тевес объявил о своем решении лишь летом, хотя давненько не играл в футбол. Зато повезло вернуться туда, где начинал – в «Бока Хуниорс». Карлитос никогда не уберет с лица шрам, который получил в десять месяцев — перевернул на себя чайник с кипятком. Когда Тевесу было шесть месяцев, из семьи ушла мать. Спустя шесть лет в отца выпустили 23 пули. Семья, как легко догадаться, вряд ли торговала «Библиями». Зато Карлос прекрасно играл в футбол, «Апач» побежал в Аргентине и Бразилии. Странный агент привез его в Англию. В Лондоне и Манчестере форвард снова показал класс. Поменял МЮ на МС , помогал «Ювентусу» по пути в финал Лиги чемпионов, зарабатывал деньги в Китае. Лишь в 38 лет любитель гольфа решил остановиться.

Джермейн Дефо (Англия)

Год назад Дефо был в списке «дедов», которые продолжали играть в футбол. Буффон, Хоакин и Ибрагимович до сих пор не завершили карьеры, находятся ветераны даже в топ-5. А вот Джермейн после возвращения из Глазго – выиграл с «Рейнджерс» чемпионство в 2021-м, не стал продолжать контракт с «Сандерлендом». Где только форвард не играл! Выступал за «Тоттенхэм» с Модричем и Павлюченко. Вернулся в состав «шпор», чтобы забивать снова и снова. Не унимался – отправился в «Торонто». Из Канады вернулся в «Сандерленд». Там запомнился дружбой с умирающим фанатом – мальчиком Брэдли Лоури. К сожалению, трагедий в жизни Дефо хватало, десять лет назад потерял двух братьев, отца и кузину за пару лет. За полем форварда не назвать везучим. Подруга родила сына – оказалось, что соврала, тест показал, что ребенок не Джермейна. Лишь в прошлом году разговорился в Глазго с давней знакомой, в итоге сыграли свадьбу. Пусть теперь Дефо повезет!

Адебайо Акинфенва (Англия)

В этом году также завершили карьеру футболисты, выступавшие в РПЛ . Бруну Алвеш и Мартин Шкртел – бывшие защитники «Зенита», и Лукас Барриос – экс-форвард «Спартака». У каждого состоялась яркая европейская карьера, хотя у них не было такой мировой популярности, как у Адебайо Акинфенвы. Культовый герой английской футбольной трясины решил, что в сорок лет можно повесить бутсы на гвоздь. Огромный форвард забил 233 гола в 794 матчах за карьеру, и хотя его запомнили благодаря габаритам, Адебайо всем благодарен за внимание. Огромные мышцы накачал без стероидов, что впечатляет. Забавный факт – карьеру форвард начал в Литве, куда его занесло после учебы в школе «Уотфорда».

Гонсало Игуаин (Аргентина)

Кто пересматривал финал Аргентины и Германии, тот в курсе, почему Месси не чемпион мира – Игуаин проиграл Нойеру. А ведь это человек, из-за которого Бензема сидел на скамейке в «Реале». Игуаин быстро попал в Мадрид из «Ривер Плейт», ему доверяли – нередко проводил свыше 40 матчей за сезон. Но в форварда, с которым можно выиграть Лигу чемпионов, Гонсало не превратился. Свой главный финал – в Бразилии, проиграл уже как игрок «Наполи». Южанам запомнился не только 36 голами в 35 матчах Серии А, но и «предательством» — перешел в «Ювентус». Игуаина уважали большие клубы, но его время прошло. После сезонов в «Интер Майами» — клубе Дэвида Бекхэма, аргентинец завершил карьеру в 34 года. Пипита точно сильный форвард, но не всегда думал строго о футболе. Впрочем, так у многих из списка.

Год, в котором завершают карьеры те, кто рассчитывал на большее. Символично накануне чемпионата мира – трамплина для звезд. Игуаин не стал играть в футбол до лет Роналду, когда даже легенде тяжело найти новый клуб.