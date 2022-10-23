Большая потеря для ЧМ-2022 и футбола. Кроос подумывает завершить карьеру

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23 октября 2022, 12:34

Мечтает уйти на пике.

Выступил против мундиаля в Катаре

Когда сборная Норвегии протестует против турнира, на котором не сыграет, то это странно. Протест запоздал, уже не спасет тысячи жизней рабочих, которые погибли на стройках и умерли от коронавируса без лечения при подготовке к ЧМ -2022. Решение отдать крошечной стране – как часть Санкт-Петербурга по населению, право на такой турнир, было огромной ошибкой.

Швейцарцы скажут, что у них нет коррупции, зато есть лоббизм. А любые монархи с нефтью в этой сфере большие мастера. Вот только если в Бразилии и России есть хоть стандарты безопасности на стройках, то в Катаре, где 98 % рабочих неместные, было много трагедий, ведь работали фактически рабы в бараках на 40-градусной жаре. Кроос высказался предельно ясно:

Те, кто доверил Катару право проведения чемпионата мира, допустили ошибку. Я против такого турнира.

Повторял это несколько раз, футбольный праздник проведут на высохшей крови. И Тони принял решение в нем не участвовать. После Евро-2020 завершил одиннадцатилетнюю карьеру полузащитника сборной Германии. Хотел уйти еще после ЧМ -18, но Йоахим Лёв его переубедил. В январе полузащитнику стукнет 33 года, но на чемпионате мира будет много футболистов, которые старше, например, Карим Бензема. А Кроос поставил точку, как сам сказал – 106-й матч за сборную был последним.

Использует популярность во благо

Если не знать Крооса, то можно назвать его рядом нехороших слов. Например, на вопросы журналиста может выдать, что те ему не нравятся и уйти. У Крооса много сарказма. Например, его задело, что «Реал» занял третье место в голосовании на звание лучшего клуба сезона, уступив не только «Манчестер Сити», но и «Ливерпулю».

В «Реале» собраны настоящие чемпионы. Куртуа возмущался своему седьмому место в рейтинге «Золотого мяча», а Кроос свою злость конвертирует в социальный капитал. Тони обожает прятать личную жизнь от чужих глаз, но это самый популярный немец. У хавбека 35.9 млн подписчиков только в «Инстаграме». Есть подкаст с братом Феликсом, который тоже раньше играл в футбол, а теперь тренирует юниоров в берлинском «Унионе».

Для чего Кроос общается с публикой? Например, чтобы рекламировать свой фонд. За один благотворительный вечер пять лет назад смогли собрать 642 тысячи евро. За годы Тони спас много жизней болеющих деток. Также Кроос во время пандемии заскучал, поэтому создал онлайн-академию, где обучает футбольным приемам детей и всех желающих. Приложение абсолютно бесплатное, а вот публичные уроки Тони давал за деньги, чтобы потратить их на благотворительность.

Пока отрицает, что будет тренером – футбол его достал из-за вечных перелетов, ночей в гостиницах, отсутствия размеренной жизни, которая ему тоже нравится. Хотя, судя по желанию обучать детей, жилка наставника присутствует. Со своими сыновьями и дочерью тоже может проводить футбольные уроки. Глядишь, через десяток лет снова будет Кроос в сборной Германии. А пока есть человек с такой фамилией в основе «Реала».

Перес убеждает остаться ещё на год

По точности передач Тони в пятерке лучших в топ-5. У него невероятно много отборов и перехватов, опускается ниже Тчуамени и Модрича по схеме. На опыте работает на команду, закрывая потерю Каземиро. Его жизнь на левом полуфланге – в основе серии «Реала» без поражений. Не стоит оценивать этого хавбека по голам и ассистам. Немец — глубинный диспетчер с уникальным первым пасом. Таким был когда-то Пирло. Тони учился у Хави, а теперь учатся у него.

Спустя годы Вальверде, Камавинга и Тчуамени обязательно похвалят Тони и Луку за то, что сделали их звездами. Зидан, который не столько инструктировал, как объяснял эмоциональную составляющую чемпионского футбола, часто повторял, что побеждать легче, если умеешь терпеть на поле. Плей-офф ЛЧ весной – идеальная иллюстрация сказанного. Кроос верит в тех, кто умело терпит. Его бесит, что клубы ищут сначала быстрого, большого и сильного, а лишь затем спрашивают, умеет ли новичок играть с мячом.

Здесь можем успокоить Крооса – погоня за мощными атлетами была всегда, но футбол принимает всех. Чемпионов выбирают не по габаритам. Например, Тони посчитал, что в «Баварии» его не ценят, выставил такие условия, что Ули Хёнесс напал на него и шипел, что «надо опуститься с небес на землю». Но рожденный летать ползать не будет – Кроос пошел в «Реал», а теперь у него пять побед в Лиге чемпионов. Но планирует ли Тони выигрывать вечно, пока позволит здоровье? Нет, о чем давно и четко сказал:

Не считаю себя футболистом, который сможет играть до 36 лет. Хочу уйти на высочайшем уровне.

Подобные разговоры Кроос ведет давно. Раньше называл срок – получается, до конца этого сезона. Понятно, что Перес и Анчелотти могут убедить его остаться еще на год. Пока выпросили, чтобы о решении объявили после турнира в Катаре, но многое зависит от пожеланий фрау Джессики. Вы можете увидеть на безымянном пальце Крооса во время матчей пластырь. Он его использует, поскольку арбитры запрещают обручальные кольца, а без своего Тони чувствует себя голым.

Семь лет назад Кроос провел тайную свадьбу с девушкой, которую знает с юности. У них трое детей, и именно из-за двух сыновей и дочери Тони может принять решение о завершении карьеры в конце сезона. Причем забавно, что как раз зимний турнир в Катаре, во время которого Кроос сможет чаще видеться с родными в рождественский период, чего в его жизни традиционно не было, окажет влияние на решение. Если семейные ужины пройдут удачно, то хавбек завяжет. Конкретность, которая вызывает уважение не только на поле.

Тони делает то, что ему нравится. С семнадцати лет в большом футболе, немного устал от однообразия. И хотя добавил в жизнь общения со слушателями – подкаст, и занят тем, что доставляет удовольствие – благотворительность и онлайн-академия, «Реал» пока в центре внимания. Кроос идеально готов, для мирового футбола отсутствие одного из лучших полузащитников планеты на чемпионате мира – потеря, как и отсутствие Холанда. Если дикого норвежца поставили перед фактом результаты, то Тони сам отказался, причем несколько раз повторял, что выбор Катара стал преступлением.

Допускаем, что в ближайшие месяцы хавбек продлит контракт с «Реалом» еще на год – слишком удачно все складывается в коллективе Анчелотти, чтобы уйти летом. Но в 2024-м Кроос поставит точку. Вернее, запятую, ведь у Тони такой склад ума, что не удивимся возвращению в большой футбол в статусе главного тренера. Устал от перелетов, отдохнет с женой, поиграет с детьми. А дальше ему и это надоест, как надоело Зидану. Настоящие чемпионы бывшими не бывают, даже если убеждают себя в обратном.