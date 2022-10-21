Рибери объявил о завершении карьеры футболиста

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вчера, 14:54

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение.

Последним клубом Рибери стала «Салернитана». Также он запомнился болельщикам по выступлениям за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.