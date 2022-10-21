Рибери объявил о завершении карьеры футболиста

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение.
Последним клубом Рибери стала «Салернитана». Также он запомнился болельщикам по выступлениям за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.
Роли злодея, преступника, маньяка и извращенца с такой внешностью очень бы подошли
Роли злодея, преступника, маньяка и извращенца с такой внешностью очень бы подошли
Удачи Франку в дальнейшем!
Удачи Франку в дальнейшем!
Собрав все какие можно трофеи в клубном футболе и немного не дотянув до мечты любого футболиста, от звания чемпиона мира отделила серия пенальти с итальянцами, Франк достойно завершил карьеру.
В своё время Франк понял, что уже не тянет, решил уступить место молодым и уже, нет не доигрывал, а просто наслаждался футболом и играл в своё удовольствие.
Успехов Франку в после футбольной жизни в качестве игрока и дальнейших успехов на новом попроще.
Собрав все какие можно трофеи в клубном футболе и немного не дотянув до мечты любого футболиста, от звания чемпиона мира отделила серия пенальти с итальянцами, Франк достойно завершил карьеру.
В своё время Франк понял, что уже не тянет, решил уступить место молодым и уже, нет не доигрывал, а просто наслаждался футболом и играл в своё удовольствие.
Успехов Франку в после футбольной жизни в качестве игрока и дальнейших успехов на новом попроще.
ЧМ-2006. финал. Зидан, Матерацци, вот это все. Юный Рибери, которого не знает широкий круг болельщиков, проводит топовый ЧМ. Комментатор (уже не помню, кто) того финала, говорит после победы итальянцев, когда показывают Франка крупно - да у тебя еще все впереди....
Каждый раз грустно слышать что очередная легенда заканчивает с футболом, спасибо за всё легенда! Респект и уважуха тебе Франк!
ЧМ-2006. финал. Зидан, Матерацци, вот это все. Юный Рибери, которого не знает широкий круг болельщиков, проводит топовый ЧМ. Комментатор (уже не помню, кто) того финала, говорит после победы итальянцев, когда показывают Франка крупно - да у тебя еще все впереди....
Каждый раз грустно слышать что очередная легенда заканчивает с футболом, спасибо за всё легенда! Респект и уважуха тебе Франк!