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Рибери объявил о завершении карьеры футболиста

вчера, 14:54

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение.

Последним клубом Рибери стала «Салернитана». Также он запомнился болельщикам по выступлениям за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:40
Завершил в топ-лиге достойно!
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:43
Вполне мог бы после завершения карьеры футболиста начать кинокарьеру
Роли злодея, преступника, маньяка и извращенца с такой внешностью очень бы подошли
witynchik
witynchik
вчера в 21:05
Замечательный футболист, спасибо ему за красивый, вкусный футбол
протон
протон
вчера в 20:24, ред.
Хороший игрок отличный. Спасибо за игру, футболист со шрамом!
Сп62
Сп62
вчера в 20:08
Настоящий трудяга футбола. Никогда себя не щадил.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:49
Хорошим игроком был.
Minamino
Minamino ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:37
Да, достойная.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:28
Давно пора))
Elliada
Elliada
вчера в 17:23
Достойная карьера. Жаль, что не получил ЗМ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:12
отличный был игрок, достойная карьера!
Удачи Франку в дальнейшем!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:01
Золотые ноги Франка в футболе были важнее ЗМ... Один из лучших дриблеров своего поколения... Он свой след оставил... Браво, хорошая карьера!!..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:00
Франк Рибери провёл отличную карьеру и по праву является легендой «Баварии» где провёл наверное самый удачный свой отрезок футбольной жизни.
Собрав все какие можно трофеи в клубном футболе и немного не дотянув до мечты любого футболиста, от звания чемпиона мира отделила серия пенальти с итальянцами, Франк достойно завершил карьеру.
В своё время Франк понял, что уже не тянет, решил уступить место молодым и уже, нет не доигрывал, а просто наслаждался футболом и играл в своё удовольствие.
Успехов Франку в после футбольной жизни в качестве игрока и дальнейших успехов на новом попроще.
au3t5ky737bk
au3t5ky737bk
вчера в 15:53
По молодости в поряде был
shlomo
shlomo
вчера в 15:10
Лучший игрок 2013 года и истинный обладатель ЗМ 2013.... Очень жаль, что не получил Золотой мяч. Всему своё время. Вот пришло и время Франка Рибери. Лицо со шрамом оставил яркий след в истории мирового футбола.

ЧМ-2006. финал. Зидан, Матерацци, вот это все. Юный Рибери, которого не знает широкий круг болельщиков, проводит топовый ЧМ. Комментатор (уже не помню, кто) того финала, говорит после победы итальянцев, когда показывают Франка крупно - да у тебя еще все впереди....

Каждый раз грустно слышать что очередная легенда заканчивает с футболом, спасибо за всё легенда! Респект и уважуха тебе Франк!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:03
Это не самое главное событие
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Оставил заметный след в футболе!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:59
Пришло и его время заканчивать
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