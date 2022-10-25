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«Вердер» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:52
«Вердер» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» — «Герта», который состоится 28 октября 2022 года

«Вердер»

«Бременцы» находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Ознакомимся с несколькими матчами с участием «зелёно-белых» за последнее время. На выезде в матче 9-го тура Бундеслиги с разницей в пару мячей «Вердер» обыграл на выезде команду «Хоффенхайм». Дома «музыканты» оказались слабее «Майнца», пропустив от них два гола. В 1/16 Кубка Германии после серии пенальти «бременцы» уступили «Падерборну».

На прошлых выходных «Вердер» в гостях со счётом 0:2 проиграл «Фрайбургу».

«Герта»

«Бело-голубые» находятся на две строчки ниже «музыкантов» в турнирной таблице Бундеслиги. На своём поле в 8-ом туре чемпионата Германии «Герта» раскатала ничью с «Хоффенхаймом». Ничейным исходом завершилась встреча с «Фрайбургом» в игре следующего тура. В позапрошлом туре «бело-голубых» принимали в гостях «красные быки» из Лейпцига. Первый тайм закончился с разницей в три гола в пользу команды «РБ Лейпциг» и два мяча, которые забила «Герта» во втором тайме, не повлияли на исход встречи.

В прошлом туре «бело-голубые» взяли верх над «Шальке» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вердер» – 2.08
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Герта» – 3.25
  • Победит «Вердер» с форой -1.5 – 3.35
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.32

Статистика

  • Пять поражений из десяти матчей потерпели «бременцы» за последнее время
  • В трёх встречах из десяти крайних «Герта» проиграла
  • Три последние очные встречи завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика очных встреч не указывает нам на явного фаворита в данной паре, но встречи команд обычно отличаются неплохой результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.54.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк герта
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