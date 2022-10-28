«Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Аугсбург», который состоится 29 октября 2022 года

«Штутгарт»

«Швабы» находятся на шестнадцатом месте в чемпионате Германии после одиннадцати туров. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей футбольной команды из Штутгарта. С минимальным счётом дома «швабы» уступили берлинскому «Униону» в матче 9-го тура Бундеслиги. С большим счётом обыграли команду «Бохум», заставив вратаря команды-соперника четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот. В 1/16 Кубка Германии «Штутгарт», охранив свои ворота «сухими», выиграл «Арминию». Гости пропустили от «швабов» шесть мячей.

На прошлых выходных со счётом 0:5 «Штутгарт» проиграл дортмундской «Боруссии».

«Аугсбург»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Аугсбург». «Фуггеры» в четырёх крайних матчах не радовали своих болельщиков победами. Команда раскатала ничью в девятом туре чемпионата с «Вольфсбургом». Открыв счёт первыми в поединке, «фуггеры» уступили «Кёльну» в игре следующего тура. В Кубке Германии «Аугсбург» проиграл мюнхенской «Баварии».

Прошлый тур завершился результативной ничьёй с «красными быками» из Лейпцига (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.83

Ничья – 3.90

Победит «Аугсбург» – 4.20

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

«Швабы» взяли верх над соперниками в трёх встречах из десяти последних

За аналогичный период «фуггеры» выиграли в четырёх матчах

Пять крайних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В данной паре сложно отдать предпочтение какому-либо одному клубу. Статистика очных встреч подсказывает нам, что команды между собой играют в открытый футбол с большим количеством забитых мячей. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.74.