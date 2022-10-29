«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Ноттингем Форест», который состоится 30 октября 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» после одиннадцати футбольных поединков занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с несколькими последними матчами лондонской команды. В позапрошлом туре Премьер-лиги с минимальным счётом «Арсенал» обыграл на выезде «павлинов» из Лидса. Во 2-ом туре группового этапа Лиги Европы «красно-белые» выиграли у ПСВ . Ничью раскатали «канониры» в гостях со «святыми» из Саутгемптона.

В Эйндховене лондонская команда в ответном матче со счётом 0:2 уступила ПСВ .

«Ноттингем Форест»

«Лесники» находятся на последнем месте в чемпионате. Команда провела двенадцать игр в Премьер-лиге, а набрала только девять очков. В 10-ом туре «Ноттингем Форест» разошёлся миром с «вилланами», обменявшись голами в начале первого тайма. С минимальным счётом «красные» уступили на выезде «волкам» из Вулверхэмптона. Нулевой ничьёй завершилась встреча позапрошлого тура с «Брайтоном».

На прошлых выходных неожиданно для всех «лесники» со счётом 1:0 обыграли «Ливерпуль». С августа месяца «Ноттингем Форест» не выигрывал своих оппонентов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.22

Ничья – 7.00

Победит «Ноттингем Форест» – 13.00

Победит «Арсенал» с форой -2.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.57

Статистика

Из десяти крайних матчей в восьми «канониры» взяли верх над своими соперниками

Только в двух поединках из десяти последних «лесники» одержали победы

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

В начале этого года «Арсенал» проиграл команде «Ноттингем Форест» в 1/32 Кубка Англии. В предстоящем поединке у «канониров» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.51. «Канониры» обыгрывали «лесников» с разницей в четыре мяча и более.