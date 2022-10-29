«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Ноттингем Форест», который состоится 30 октября 2022 года
«Арсенал»
«Канониры» после одиннадцати футбольных поединков занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с несколькими последними матчами лондонской команды. В позапрошлом туре Премьер-лиги с минимальным счётом «Арсенал» обыграл на выезде «павлинов» из Лидса. Во 2-ом туре группового этапа Лиги Европы «красно-белые» выиграли у ПСВ. Ничью раскатали «канониры» в гостях со «святыми» из Саутгемптона.
В Эйндховене лондонская команда в ответном матче со счётом 0:2 уступила ПСВ.
«Ноттингем Форест»
«Лесники» находятся на последнем месте в чемпионате. Команда провела двенадцать игр в Премьер-лиге, а набрала только девять очков. В 10-ом туре «Ноттингем Форест» разошёлся миром с «вилланами», обменявшись голами в начале первого тайма. С минимальным счётом «красные» уступили на выезде «волкам» из Вулверхэмптона. Нулевой ничьёй завершилась встреча позапрошлого тура с «Брайтоном».
На прошлых выходных неожиданно для всех «лесники» со счётом 1:0 обыграли «Ливерпуль». С августа месяца «Ноттингем Форест» не выигрывал своих оппонентов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.22
- Ничья – 7.00
- Победит «Ноттингем Форест» – 13.00
- Победит «Арсенал» с форой -2.5 – 2.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.57
Статистика
- Из десяти крайних матчей в восьми «канониры» взяли верх над своими соперниками
- Только в двух поединках из десяти последних «лесники» одержали победы
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
В начале этого года «Арсенал» проиграл команде «Ноттингем Форест» в 1/32 Кубка Англии. В предстоящем поединке у «канониров» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.51. «Канониры» обыгрывали «лесников» с разницей в четыре мяча и более.