«Манчестер Сити» — «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья», который состоится 02 ноября 2022 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» не набрали максимум очков в группе, однако не менее уверенно победили в ней, набрав на данный момент 11 баллов и опережая «Боруссию» Д на три пункта. Предстоящий матч не несет в себе турнирного значения для хозяев, поэтому вполне возможно, что Хосеп Гвардиола не будет себе изменять в таком случае и выставит экспериментальный состав, дав отдохнуть нескольким лидерам.
29 октября «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Лестер» в АПЛ (1:0), а 25 числа разошелся безголевой ничьей с «Боруссией» Д в Лиге Чемпионов.
«Севилья»
«Севилья» с самого старта группового этапа не смогла оказать достойную конкуренцию соперникам и теперь точно продолжит участие уже в привычной для клуба Лиге Европы. Предстоящий матч с чемпионом Англии станет отличной возможностью еще раз проверить свои силы и набраться опытам молодым игрокам. Даже несмотря на отсутствие турнирной интриги, игра не будет скучной.
29 октября «Севилья» проиграла на своем поле «Райо Вальекано» (0:1), а 25 числа в Лиге Чемпионов выиграла важный матч у «Копенгагена» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.22
- Ничья – 6.4
- Победит «Севилья» – 13
Статистика
- Пять из семи последних матчей «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл 14 последних домашних поединков подряд
- Два из трех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Севилья» проиграла «горожанам» три последних матча
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команды не вынуждены играть на результат и поэтому мы предполагаем, что футбол будет более открытым, а это приведет к забитым мячам.