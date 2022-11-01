«Манчестер Сити» — «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья», который состоится 02 ноября 2022 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» не набрали максимум очков в группе, однако не менее уверенно победили в ней, набрав на данный момент 11 баллов и опережая «Боруссию» Д на три пункта. Предстоящий матч не несет в себе турнирного значения для хозяев, поэтому вполне возможно, что Хосеп Гвардиола не будет себе изменять в таком случае и выставит экспериментальный состав, дав отдохнуть нескольким лидерам.

29 октября «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Лестер» в АПЛ (1:0), а 25 числа разошелся безголевой ничьей с «Боруссией» Д в Лиге Чемпионов.

«Севилья»

«Севилья» с самого старта группового этапа не смогла оказать достойную конкуренцию соперникам и теперь точно продолжит участие уже в привычной для клуба Лиге Европы. Предстоящий матч с чемпионом Англии станет отличной возможностью еще раз проверить свои силы и набраться опытам молодым игрокам. Даже несмотря на отсутствие турнирной интриги, игра не будет скучной.

29 октября «Севилья» проиграла на своем поле «Райо Вальекано» (0:1), а 25 числа в Лиге Чемпионов выиграла важный матч у «Копенгагена» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.22

Ничья – 6.4

Победит «Севилья» – 13

Статистика

Пять из семи последних матчей «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл 14 последних домашних поединков подряд

Два из трех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Севилья» проиграла «горожанам» три последних матча

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команды не вынуждены играть на результат и поэтому мы предполагаем, что футбол будет более открытым, а это приведет к забитым мячам.