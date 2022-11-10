«Реал» — «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Реал» — «Кадис», который состоится 10 ноября 2022 года
«Реал»
Мадридская команда после тринадцати матчей находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с несколькими матчами «сливочных» за последнее время. В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Галактикос» уступил «красным быкам» из Лейпцига. С «Жироной» в позапрошлом туре Ла Лиги «белые» раскатали ничью. С разгромным счётом «Реал» одержал победу над шотландским «Селтиком» в Лиге чемпионов.
В прошлом туре испанской Примеры «сливочные» проиграли «Райо Вальекано» со счётом 2:3.
«Кадис»
Предпоследнее место занимает «Кадис» в чемпионате Испании. Освежим в памяти крайние несколько футбольных поединков с участием «жёлтой подлодки». Нулевую ничью раскатал «Кадис» с «Бетисом» в рамках матча 10-го тура Примеры. «Пчёлам» с большим счётом «жёлтая подлодка» уступила в игре следующего тура. В позапрошлом туре чемпионата Испании с разницей в один мяч «Кадис» выиграл у мадридского «Атлетико».
Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с «Хетафе» на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.18
- Ничья – 7.80
- Победит «Кадис» – 16.00
- Победит «Реал» с форой -2.5 – 2.27
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.73
Статистика
- В шести играх из десяти последних «Галактикос» выиграл
- «Кадис» за тот же период обыграл своих оппонентов в двух матчах
- Исходом «тотал меньше 3.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти.
Прогноз
На пять очков отстают «сливочные» от «сине-гранатовых». Терять очки в предстоящем футбольном поединке «Галактикос» не намерены. Компания Pinnacle на победу «Реала» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.27.