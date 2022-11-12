«Борнмут» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Эвертон», который состоится 13 ноября 2022 года

«Борнмут»

«Вишни» в чемпионате Англии находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием «Борнмута». Поражением команды завершилась гостевая игра с «молотобойцами» в 13-ом туре Премьер-лиги. Выигрывая в два гола, «вишни» дома проиграли «шпорам» в игре следующего тура. На прошлых выходных с разницей в один мяч «Борнмут» уступил в напряжённой борьбе «Лидсу».

В 1/16 Кубка английской лиги «вишни» со счётом 4:1 взяли верх над «Эвертоном».

«Эвертон»

В Премьер-лиге «синие» занимают шестнадцатое место, опережая «Борнмут» на одно очко. «Эвертон», трижды поразив ворота соперника, всухую одержал победу над командой «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура чемпионата. Нулевую ничью раскатали «ириски» с «дачниками» из Фулема. Дома «синие» проиграли «Лестеру» в прошлом туре Премьер-лиги.

Со счётом 4:1 «вишни» обыграли «ирисок» в Кубке английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Эвертон» – 2.60

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 4.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Из десяти крайних матчей в трёх «Борнмут» выиграл своих оппонентов

«Эвертон» за тот же период одержал победы в таком же количестве поединков

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На данном этапе команды находятся примерно на одном уровне. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде, ставка на тотал является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.10.