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«Борнмут» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 04:51
«Борнмут» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Эвертон», который состоится 13 ноября 2022 года

«Борнмут»

«Вишни» в чемпионате Англии находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием «Борнмута». Поражением команды завершилась гостевая игра с «молотобойцами» в 13-ом туре Премьер-лиги. Выигрывая в два гола, «вишни» дома проиграли «шпорам» в игре следующего тура. На прошлых выходных с разницей в один мяч «Борнмут» уступил в напряжённой борьбе «Лидсу».

В 1/16 Кубка английской лиги «вишни» со счётом 4:1 взяли верх над «Эвертоном».

«Эвертон»

В Премьер-лиге «синие» занимают шестнадцатое место, опережая «Борнмут» на одно очко. «Эвертон», трижды поразив ворота соперника, всухую одержал победу над командой «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура чемпионата. Нулевую ничью раскатали «ириски» с «дачниками» из Фулема. Дома «синие» проиграли «Лестеру» в прошлом туре Премьер-лиги.

Со счётом 4:1 «вишни» обыграли «ирисок» в Кубке английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 2.90
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Эвертон» – 2.60
  • Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 4.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

  • Из десяти крайних матчей в трёх «Борнмут» выиграл своих оппонентов
  • «Эвертон» за тот же период одержал победы в таком же количестве поединков
  • Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На данном этапе команды находятся примерно на одном уровне. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде, ставка на тотал является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.10.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк борнмут
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shlomo
shlomo
вчера в 12:00
Игра на три результата
Гость
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