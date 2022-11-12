«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668257322

вчера, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Челси», который состоится 12 ноября 2022 года

«Ньюкасл»

«Сороки» в Премьер-лиге входят в тройку лучших команд после четырнадцати матчей. Освежим в памяти несколько последних игр с участием «чёрно-белых». «Шпор» в гостях команда из Ньюкасла обыграла в матче 13-го тура чемпионата. С разгромным счётом «сороки» взяли верх надо «львами» из Бирмингема. «Святых» из Саутгемптона «Ньюкасл» также выиграл с большим счётом на их поле.

В Кубке английской лиги «чёрно-белые» одержали победу над командой «Кристал Пэлас» после серии пенальти.

«Челси»

В чемпионате Англии «синие» занимают седьмое место на данный момент. Предлагаем рассмотреть крайние матчи лондонской команды. «Брайтону» в 14-ом туре Премьер-лиги «пенсионеры» проиграли с разницей в три мяча. Над загребскими «динамовцами» на своём поле «Челси» одержал победу в матче Лиги чемпионов. На прошлых выходных с минимальным счётом потерпел поражение от «канониров».

Со счётом 0:2 «синие» уступили «небесно-голубым» из Манчестера в игре Кубка английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 2.31

Ничья – 3.40

Победит «Челси» – 3.20

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Пять матчей длится выигрышная серия «сорок»

В трёх играх из пяти последних «пенсионеры» уступили

Шесть крайних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Более двух лет «Ньюкасл» не выигрывал «синих». На данном этапе «сороки» вполне смогут справиться с «пенсионерами» из Лондона. Компания Pinnacle на победу «Ньюкасла» предлагает коэффициент 2.31.