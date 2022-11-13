«Динамо» Москва — ЦСКА : прогноз и ставки от БК PInnacle

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вчера, 08:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА , который состоится 13 ноября 2022 года

«Динамо» Москва

Для динамовцев первая половина сезона сложилась неоднозначно, однако еще далеко не все потеряно. Команда набрала 26 очков и занимает шестое место, а потом имеет шансы исправить ситуацию уже в весенней части чемпионата. Победа над ЦСКА очень важна для хозяев и с моральной, и с турнирной точки зрения, ведь расстояние между клубами как раз и составляют те самые три пункта.

06 ноября «Динамо» М проиграло на выезде «Ростову» (1:2), а 29 октября на своем поле разгромила «Химки» (6:1).

ЦСКА

ЦСКА очень мощно стартовал в нынешнем футбольном году, но к поздней осени у команды начали «вылезать» все ее проблемы, которые она не замечала ранее. «Армейцы» смогли выиграть только один поединок в пяти последних турах и сейчас занимают четвертое место с 29 баллами, отпустив третий «Ростов» уже на шесть пунктов. Не исключена вероятность потери очков и в этой встрече, поэтому коллективу нужны серьезные изменения и работа над ошибками.

05 ноября ЦСКА проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1), а 29 октября переиграл на выезде «Локомотив» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 3

Ничья – 3.55

Победит ЦСКА – 2.45

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА проиграл только два выездных матча из десяти последних

проиграл только два выездных матча из десяти последних Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» выиграло два последних матча у ЦСКА на своем стадионе

Прогноз