«Динамо» Москва — ЦСКА : прогноз и ставки от БК PInnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА, который состоится 13 ноября 2022 года
«Динамо» Москва
Для динамовцев первая половина сезона сложилась неоднозначно, однако еще далеко не все потеряно. Команда набрала 26 очков и занимает шестое место, а потом имеет шансы исправить ситуацию уже в весенней части чемпионата. Победа над ЦСКА очень важна для хозяев и с моральной, и с турнирной точки зрения, ведь расстояние между клубами как раз и составляют те самые три пункта.
06 ноября «Динамо» М проиграло на выезде «Ростову» (1:2), а 29 октября на своем поле разгромила «Химки» (6:1).
ЦСКА
ЦСКА очень мощно стартовал в нынешнем футбольном году, но к поздней осени у команды начали «вылезать» все ее проблемы, которые она не замечала ранее. «Армейцы» смогли выиграть только один поединок в пяти последних турах и сейчас занимают четвертое место с 29 баллами, отпустив третий «Ростов» уже на шесть пунктов. Не исключена вероятность потери очков и в этой встрече, поэтому коллективу нужны серьезные изменения и работа над ошибками.
05 ноября ЦСКА проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1), а 29 октября переиграл на выезде «Локомотив» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 3
- Ничья – 3.55
- Победит ЦСКА – 2.45
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА проиграл только два выездных матча из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» выиграло два последних матча у ЦСКА на своем стадионе
Прогноз
Сделать ставку на победу «Динамо» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. ЦСКА играет очень нестабильно и наверняка будет иметь проблемы в этой игре. Предлагаем поверить в хозяев и выбрать их победителями в этом противостоянии.