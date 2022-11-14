«Факел» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Факел» — «Зенит», который состоится 16 ноября 2022 года

«Факел»

Команда уже потеряла шансы на выход их группы кубка России, так как после четырех туров не смогла набрать ни одного очка. «Факел» больше сосредоточен на РПЛ , который ушел на перерыв, поэтому постарается показать достойную игру и порадовать болельщиков, для которых приезд чемпиона России довольно интересное событие. Матч обещает быть интересным, ведь «Зениту» есть что терять, а воронежский клуб будет играть без груза большой ответственности.

12 ноября «Факел» проиграл в чемпионате «Уралу» на выезде (0:2), а пятого числа разошелся миром с «Краснодаром» (3:3).

«Зенит»

«Зенит» отлично провел первую половину сезона в чемпионате России, где лидирует с отрывом от ближайшего соперника в шесть очков. Тем не менее, за счет ротации в кубке России питерцы занимают только третье место с шестью очками и вынуждены играть только на победу в двух оставшихся поединках. На таких стадиях редко можно увидеть мотивированный «Зенит», поэтому встреча точно не будет скучной.

12 ноября «Зенит» без проблем обыграл на выезде «Торпедо» (2:0), а пятого числа на своем поле неожиданно уступил «Ахмату» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 9

Ничья – 5.3

Победит «Зенит» – 1.33

Статистика

«Факел» не может выиграть уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Зенит» одержал шесть побед в десяти последних поединках на выезде

«Факел» проиграл три из пяти последних матчей с «Зенитом» при двух ничейных результатах

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. «Зенит» вероятнее всего, одержит верх в этой встрече, однако вряд ли сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности.