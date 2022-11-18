«Шахтер» — «Ворскла» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Шахтер» — «Ворскла», который состоится 19 ноября 2022 года

«Шахтер» Донецк

«Горняки» еще не проигрывали в чемпионате Украины, но и лидерами в турнирной таблице они не являются. На данный момент «Шахтер» занимает второе место с 28 очками и отстает от лидера на пять очков, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Ворсклой», которая откровенно разочаровывает своих болельщиков, от чемпиона Украины ждут исключительно победы, которая сократит расстояние от «Днепра-1».

13 ноября «Шахтер» сыграл в результативную ничью с «Зарей» (2:2), а девятого числа обыграл «Верес» (2:0).

«Ворскла»

«Ворскла» проиграла лишь один поединок из пяти последних туров в УПЛ и смогла немного поправить свое турнирное положение, но вряд ли его можно назвать хорошим. Сейчас коллектив идет восьмым, имея в активе 15 баллов и отстает от пятого места на целых восемь очков. В предстоящем поединке с «Шахтером», полтавчанам придется цепляться за каждый мяч и момент, чтобы иметь шансы забрать очки.

13 ноября «Ворслка» забрала очки у «Днепра-1» (1:1), а девятого числа минимально проиграла «Кривбассу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 1.45

Ничья – 4.6

Победит «Ворскла» – 7.1

Статистика

«Шахтер» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ворскла» выиграла только один выездной матч из последних семи на выезде

«Шахтер» выиграл три из пяти последних матчей у полтавского клуба

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Шахтера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. На данный момент между клубами большая разница и мы предполагаем, что донецкому клубу не составит проблем набрать три балла в этой встрече.