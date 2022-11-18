«Шахтер» — «Ворскла» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Шахтер» — «Ворскла», который состоится 19 ноября 2022 года
«Шахтер» Донецк
«Горняки» еще не проигрывали в чемпионате Украины, но и лидерами в турнирной таблице они не являются. На данный момент «Шахтер» занимает второе место с 28 очками и отстает от лидера на пять очков, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Ворсклой», которая откровенно разочаровывает своих болельщиков, от чемпиона Украины ждут исключительно победы, которая сократит расстояние от «Днепра-1».
13 ноября «Шахтер» сыграл в результативную ничью с «Зарей» (2:2), а девятого числа обыграл «Верес» (2:0).
«Ворскла»
«Ворскла» проиграла лишь один поединок из пяти последних туров в УПЛ и смогла немного поправить свое турнирное положение, но вряд ли его можно назвать хорошим. Сейчас коллектив идет восьмым, имея в активе 15 баллов и отстает от пятого места на целых восемь очков. В предстоящем поединке с «Шахтером», полтавчанам придется цепляться за каждый мяч и момент, чтобы иметь шансы забрать очки.
13 ноября «Ворслка» забрала очки у «Днепра-1» (1:1), а девятого числа минимально проиграла «Кривбассу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 1.45
- Ничья – 4.6
- Победит «Ворскла» – 7.1
Статистика
- «Шахтер» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ворскла» выиграла только один выездной матч из последних семи на выезде
- «Шахтер» выиграл три из пяти последних матчей у полтавского клуба
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Шахтера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. На данный момент между клубами большая разница и мы предполагаем, что донецкому клубу не составит проблем набрать три балла в этой встрече.