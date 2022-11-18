Сразу у трех тренеров топ-сборных истекают контракты после ЧМ-2022. Смена им уже готова

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сегодня, 14:41

В классе никто не потеряет.

Предстоящий чемпионат мира в Катаре может стать последним сразу для нескольких специалистов в качестве главных тренеров своих национальных команд. Что интересно – все перестановки планируются в составе топ-сборных. Сразу скажем: Рангника и сборной Австрии здесь не будет – назначение уже произошло, а сама команда не отобралась на мундиаль.

Рокировка Дешам-Зидан в сборной Франции

Дидье принес французам победу на чемпионате мира-2018, в финале «трехцветные» оказались сильнее Хорватии. Золота мирового первенства команде пришлось ждать целых 20 лет, поэтому даже последующий провал на Евро-2020 не пошатнул позиции главного тренера.

Ход история со сменой наставника начала набирать в последний год. Новый контракт Дешама позволял ему работать со сборной до окончания чемпионата мира в Катаре. Параллельно стало появляться все больше слухов о его преемнике – главным кандидатом был экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Легенда «сливочных» уже по традиции взял перерыв, передав мадридский клуб в руки Карло Анчелотти. И само собой, на специалиста уже выстроилась очередь из европейских грандов. «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси» — вот список кандидатов. При этом все шло к тому, что звездный француз возглавит ПСЖ и будет передавать опыт Килиану Мбаппе. Было одно «но» — Зинедин до безумия хотел оказаться у руля сборной Франции.

Диктуя свои условия, менеджер потребовал у парижан согласия на совмещение должностей в клубе и национальной команде. Однако в итоге уже казавшаяся реальной сделка сорвалась, а поводов сватать Зидана в сборную стало еще больше.

Финальные штрихи история приобретает и сейчас – в начале ноября появился инсайд, что специалист уже договорился с Французской Федерацией футбола о подписании контракта. Сообщалось, что назначение произойдет после окончания чемпионата мира в Катаре. Вот и уходит эпоха Дешама в сборной Франции, которая перевалила за отметку в 10 лет.

Зидану же достается сложная задача – совладать со звездным темпераментом Погба и Мбаппе и направить его на благо страны.

Круговорот наставников Нидерландов

Луи ван Гал – безусловно знаковая фигура для голландского футбола. С его именем ассоциируется бронза на ЧМ -2014 в Бразилии, а теперь – возможность засветиться на весь мир у молодого поколения сборной, которая провалила три последних больших турнира.

На долю специалиста выпало довольно испытаний, одно из них (о нем Луи рассказал недавно) – рак простаты. Болезнь удалось победить – и даже так ван Гал раздумывает о завершении тренерской карьеры. Вот, что он сказал после того, как Нидерланды отобрались на ЧМ -2022:

Да, после такого [поражения] я бы уже не возвращался к работе. Я всегда говорил, что хочу тренировать сборную, а не клуб. Был ряд сборных, которые хотели меня нанять. Но это была бы моя последняя работа. Было бы не очень весело, если бы мы не прошли квалификацию.

Уже когда Луи приходил спасть сборную после ухода Кумана в «Барселону», было известно, что работать «Король Луи» будет до ЧМ -2022, после которого покинет национальную команду. Сейчас самое время завершить карьеру легенды мажорным аккордом. Группа у голландцев проходная – у Сенегала выпал Мане, а Эквадор и Катар не смогут оказать должного сопротивления. Дальше уже потребуется тренировать хладнокровие и подбираться к главному трофею.

Сначала преемником Ван Гала назывался Хенк Фрэзер, но тот минувшей весной встал у руля «Утрехта». Теперь сменщиком станет другой, и что забавно – это будет все тот же Куман. Неплохо закольцевалась история.

Сборная Испании снова без тренера

Наименее спокойно в последние годы на тренерском мостике испанцев. Чемпионат мира в России «красная фурия» провела без Хулена Лопетеги – принципы взяли верх, поэтому специалист был уволен из-за договоренности о работе в мадридском «Реале». На его место назначили Луиса Энрике, но тот не смог провести полноценный отборочный турнир к Евро-2020 из-за смерти дочери. Испанец вернулся на пост главного тренера, отобрав лавры у Морено.

Контракт с Луисом действует до окончания 2022 года, так что и результат на мировом первенстве сильно повлияет на позиции менеджера. Парадокс в том, что сам Энрике, судя по всему, не горит желанием оставаться во главе сборной. Сообщалось, что 52-летний тренер сомневается в необходимости продления контракта. Между тем у него возникает вариант поработать на клубном уровне, да еще какой!

Провалившийся в ЛЧ -2022/23 «Атлетико» готов предложить Луису контракт после окончания мундиаля. В случае согласия специалисту предстоит огромный объем работы, «матрасники» — самый необычный гранд. В обойме футболисты с узким набором навыков, сама команда играет в суровый рабочий футбол. Такая концепция в клубе выстраивалась годами, а Энрике потребуется сломать ее и построить новую за гораздо меньший срок.

Что остается сборной Испании? Играть с Германией, Японией и Коста-Рикой. А после мирового первенства искать нового тренера. Кандидаты на этот пост уже есть, причем оба работали с «Атлетиком» из Бильбао. Марселино клуб уже покинул, с ним баски провели традиционно средний сезон-2021/22. Зато Эрнесто Вальверде быстро подкинул «красно-белых» на четвертую строчку Ла Лиги и возвращает в клуб лучшие времена. Вопрос в том, предусматривает ли работа в испанской сборной совмещение поста с деятельностью в клубе? Если да, очень хочется, чтобы национальную команду доверили экс-наставнику «Барселоны».