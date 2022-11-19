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Франция — Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:45
Франция — Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция — Австралия, который состоится 22 ноября 2022 года

Франция

Сборная Франции в рейтинге ФИФА находится на четвёртой строчке. Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей «синих». Из шести встреч в Лиге наций французы выиграли только в одной игре. С одинаковым счётом 1:1 завершились гостевые матчи с австрийцами и хорватами. С минимальным счётом на своём поле французская сборная уступила хорватской. В ответной встрече со сборной Австрии французы одержали победу. Датчанам дома «трёхцветные» проиграли.

В ответной встрече со счётом 2:0 «датский динамит» снова взял верх над сборной Франции.

Австралия

«Кенгуру-футболисты» занимают тридцать восьмое место в рейтинге ФИФА. Рассмотрим игры с участием австралийской сборной за последнее время. «Соккеруз» обыграли сборную ОАЭ с разницей в один мяч. С минимальным счётом австралийцы взяли верх над перуанцами и новозеландцами.

В ответной встрече в Окленде «кенгуру-футболисты» со счётом 2:0 снова одержали победу над сборной Новой Зеландии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Франция – 1.25
  • Ничья – 6.00
  • Победит Австралия – 12.00
  • Победит Франция с форой -1.5 – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

  • В пяти матчах из десяти крайних встреч французы выиграли у своих соперников
  • Выигрышная серия австралийцев насчитывает пять поединков подряд
  • Более двадцати лет австралийская сборная не выигрывает французскую команду.

Прогноз

«Трёхцветным», если они претендуют на выход из группы, необходимо обыгрывать сборную Австралии. Даже ничья в данном поединке в дальнейшем может помешать французам выйти в 1/8 чемпионата. Компания Pinnacle на победу Франции с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.76.

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shlomo
shlomo
сегодня в 16:15
Посмотрим как Австралийцы сыграют с действующими чемпионами
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