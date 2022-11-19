Франция — Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция — Австралия, который состоится 22 ноября 2022 года
Франция
Сборная Франции в рейтинге ФИФА находится на четвёртой строчке. Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей «синих». Из шести встреч в Лиге наций французы выиграли только в одной игре. С одинаковым счётом 1:1 завершились гостевые матчи с австрийцами и хорватами. С минимальным счётом на своём поле французская сборная уступила хорватской. В ответной встрече со сборной Австрии французы одержали победу. Датчанам дома «трёхцветные» проиграли.
В ответной встрече со счётом 2:0 «датский динамит» снова взял верх над сборной Франции.
Австралия
«Кенгуру-футболисты» занимают тридцать восьмое место в рейтинге ФИФА. Рассмотрим игры с участием австралийской сборной за последнее время. «Соккеруз» обыграли сборную ОАЭ с разницей в один мяч. С минимальным счётом австралийцы взяли верх над перуанцами и новозеландцами.
В ответной встрече в Окленде «кенгуру-футболисты» со счётом 2:0 снова одержали победу над сборной Новой Зеландии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Франция – 1.25
- Ничья – 6.00
- Победит Австралия – 12.00
- Победит Франция с форой -1.5 – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13
Статистика
- В пяти матчах из десяти крайних встреч французы выиграли у своих соперников
- Выигрышная серия австралийцев насчитывает пять поединков подряд
- Более двадцати лет австралийская сборная не выигрывает французскую команду.
Прогноз
«Трёхцветным», если они претендуют на выход из группы, необходимо обыгрывать сборную Австралии. Даже ничья в данном поединке в дальнейшем может помешать французам выйти в 1/8 чемпионата. Компания Pinnacle на победу Франции с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.76.