Франция — Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция — Австралия, который состоится 22 ноября 2022 года

Франция

Сборная Франции в рейтинге ФИФА находится на четвёртой строчке. Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей «синих». Из шести встреч в Лиге наций французы выиграли только в одной игре. С одинаковым счётом 1:1 завершились гостевые матчи с австрийцами и хорватами. С минимальным счётом на своём поле французская сборная уступила хорватской. В ответной встрече со сборной Австрии французы одержали победу. Датчанам дома «трёхцветные» проиграли.

В ответной встрече со счётом 2:0 «датский динамит» снова взял верх над сборной Франции.

Австралия

«Кенгуру-футболисты» занимают тридцать восьмое место в рейтинге ФИФА . Рассмотрим игры с участием австралийской сборной за последнее время. «Соккеруз» обыграли сборную ОАЭ с разницей в один мяч. С минимальным счётом австралийцы взяли верх над перуанцами и новозеландцами.

В ответной встрече в Окленде «кенгуру-футболисты» со счётом 2:0 снова одержали победу над сборной Новой Зеландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.25

Ничья – 6.00

Победит Австралия – 12.00

Победит Франция с форой -1.5 – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

В пяти матчах из десяти крайних встреч французы выиграли у своих соперников

Выигрышная серия австралийцев насчитывает пять поединков подряд

Более двадцати лет австралийская сборная не выигрывает французскую команду.

Прогноз

«Трёхцветным», если они претендуют на выход из группы, необходимо обыгрывать сборную Австралии. Даже ничья в данном поединке в дальнейшем может помешать французам выйти в 1/8 чемпионата. Компания Pinnacle на победу Франции с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.76.