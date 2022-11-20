Испания – Коста-Рика : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Испания – Коста-Рика, который состоится 23 ноября 2022 года

Испания

Луис Энрике собрал очень интересный состав на этот турнир, а за бортом остались такие футболисты как Серхио Рамос и Давид Де Хеа. Это говорит о том, что тренер верит в молодых исполнителей и не хочет конфликтов внутри команды. Матч с Коста-Рикой не будет простым, даже несмотря на то, что европейская команда является большим фаворитом этой встречи.

17 ноября сборная Испании обыграла в товарищеском матче Иорданию (3:1), а 27 сентября выиграла у Португалии в Лиге Наций (1:0).

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики проделала большой путь в квалификации на ЧМ -2022 в Катаре и теперь может порадовать свою страну выступлениями против одних из сильнейший соперников в мире, двое из которых выигрывали прошлые мундиали в течение последних 15 лет. Во встрече с испанцами для Коста-Рики даже ничья станет хорошим результатом и позволит смотреть в будущее с оптимизмом.

10 ноября сборная Коста-Рики обыграла в товарищеском матче Нигерию (2:0), а 28 числа минимально переиграла Узбекистан (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.17

Ничья – 7.1

Победит Коста-Рика – 20

Статистика

Сборная Испании проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Коста-Рика выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча между Испанией и Коста-Рики завершились тоталом больше 2.5 мячей

Испания выиграла два последних матча у Коста-Рики

Прогноз

Сделать ставку на Коста-Рику с форой (+2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Испания наверняка будет играть с большим преимуществом, однако крупной победы в этом поединке ждать от европейцев не стоит.