Бельгия – Канада : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бельгия – Канада, который состоится 23 ноября 2022 года

Бельгия

Сборная Бельгии не сильно менялась в последние годы, среди которых звезды ведущих европейских клубов. Коллектив не рассматривается как большой фаворит турнира, но способен зайти достаточно далеко в своих намерениях, что подтверждает третье место на прошлом ЧМ -2018. Встреча с редко выступающей на ЧМ Канадой будет интересной для большинства моментов и имеет достаточно яркую вывеску, а вдобавок будет проводиться в позднее время.

18 ноября сборная Бельгии проиграла товарищеский матч Египту (1:2), а 25 сентября минимально проиграла в Лиге Наций Нидерландам (0:1).

Канада

Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу, поэтому в стране уже участие их команды в таком крупном турнире является настоящим праздником. В коллективе есть представители европейских клубов, а лидером команды безусловно является Альфонсо Дейвис из «Баварии». Первый тур с Бельгией станет настоящим испытанием для футболистов, выступающих под флагом «кленового листа».

10 ноября сборная Коста-Рики обыграла в товарищеском матче Нигерию (2:0), а 28 числа минимально переиграла Узбекистан (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.52

Ничья – 4.4

Победит Канада – 6.3

Статистика

Сборная Бельгии выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Канады завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды еще ни разу не встречались друг с другом на официальных турнирах

Прогноз