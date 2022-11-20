Бельгия – Канада : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бельгия – Канада, который состоится 23 ноября 2022 года
Бельгия
Сборная Бельгии не сильно менялась в последние годы, среди которых звезды ведущих европейских клубов. Коллектив не рассматривается как большой фаворит турнира, но способен зайти достаточно далеко в своих намерениях, что подтверждает третье место на прошлом ЧМ-2018. Встреча с редко выступающей на ЧМ Канадой будет интересной для большинства моментов и имеет достаточно яркую вывеску, а вдобавок будет проводиться в позднее время.
18 ноября сборная Бельгии проиграла товарищеский матч Египту (1:2), а 25 сентября минимально проиграла в Лиге Наций Нидерландам (0:1).
Канада
Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу, поэтому в стране уже участие их команды в таком крупном турнире является настоящим праздником. В коллективе есть представители европейских клубов, а лидером команды безусловно является Альфонсо Дейвис из «Баварии». Первый тур с Бельгией станет настоящим испытанием для футболистов, выступающих под флагом «кленового листа».
10 ноября сборная Коста-Рики обыграла в товарищеском матче Нигерию (2:0), а 28 числа минимально переиграла Узбекистан (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бельгия – 1.52
- Ничья – 4.4
- Победит Канада – 6.3
Статистика
- Сборная Бельгии выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей Канады завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Команды еще ни разу не встречались друг с другом на официальных турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу Бельгии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Бельгийская сборная не впечатляет результатами в последних матчах, однако мы предполагаем, что в этот раз им удастся одержать победу и уверенно стартовать на ЧМ-2022 в Катаре.